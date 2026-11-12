Operação da PF mira suspeitos de fraudarem o concurso da própria corporação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (12/11), a Operação Falso Mérito, que mira suspeitos de fraudarem o concurso para ingresso na própria instituição. As diligências apontam que as irregularidades ocorreram no concurso público realizado em 2025. Existe a suspeita de crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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De acordo com a PF, ao todo, seis investigados são alvo de medidas judiciais autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no Paraná, no Distrito Federal e em Santa Catarina, além de três mandados de prisão temporária.
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"A Justiça Federal também determinou medidas cautelares destinadas a impedir que eventuais vantagens obtidas de forma ilícita produzam efeitos funcionais", destacou a PF. Entre as medidas impostas pela Justiça estão o desligamento de um investigado do Curso de Formação Profissional da Polícia Federal, realizado na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, e a proibição de posse de outro investigado aprovado para o cargo de escrivão de Polícia Federal.
Também foi autorizado o sequestro de um veículo de alto valor e de um imóvel, além do bloqueio de ativos financeiros de até R$ 1,72 milhão.
Os investigadores ressaltaram que as diligências prosseguem com a análise do material apreendido e dos demais elementos reunidos, a fim de esclarecer os fatos, delimitar a atuação dos envolvidos e apurar a eventual prática de outros crimes.
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