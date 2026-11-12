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Operação da PF mira suspeitos de fraudarem o concurso da própria corporação

Um dos investigados já estava no curso de formação na Academia Nacional de Polícia, em Brasília

Ao todo, seis investigados são alvo de medidas judiciais autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)
Ao todo, seis investigados são alvo de medidas judiciais autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (12/11), a Operação Falso Mérito, que mira suspeitos de fraudarem o concurso para ingresso na própria instituição. As diligências apontam que as irregularidades ocorreram no concurso público realizado em 2025. Existe a suspeita de crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

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De acordo com a PF, ao todo, seis investigados são alvo de medidas judiciais autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no Paraná, no Distrito Federal e em Santa Catarina, além de três mandados de prisão temporária.

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"A Justiça Federal também determinou medidas cautelares destinadas a impedir que eventuais vantagens obtidas de forma ilícita produzam efeitos funcionais", destacou a PF. Entre as medidas impostas pela Justiça estão o desligamento de um investigado do Curso de Formação Profissional da Polícia Federal, realizado na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, e a proibição de posse de outro investigado aprovado para o cargo de escrivão de Polícia Federal.

Também foi autorizado o sequestro de um veículo de alto valor e de um imóvel, além do bloqueio de ativos financeiros de até R$ 1,72 milhão.

Os investigadores ressaltaram que as diligências prosseguem com a análise do material apreendido e dos demais elementos reunidos, a fim de esclarecer os fatos, delimitar a atuação dos envolvidos e apurar a eventual prática de outros crimes.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 12/11/2026 10:22
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