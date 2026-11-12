Investigação sobre fraude em concurso da PF resulta em três prisões

Polícia Federal investiga fraudes em concurso público com a Operação Falso Mérito, cumprindo mandados em diversos estados do país - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12/11) a Operação Falso Mérito. A ação policial tem como objetivo aprofundar as investigações sobre supostas fraudes ocorridas no concurso público realizado em 2025 para ingresso na instituição. Além de apurar as irregularidades relativas ao processo seletivo, os trabalhos investigativos apuram possíveis crimes de associação criminosa e de lavagem de dinheiro.

Mandados judiciais e atuação nos estados

Ao todo, seis investigados são alvo de medidas judiciais autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande. Para dar cumprimento às determinações judiciais, equipes da corporação executaram ordens em diferentes unidades federativas:

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oito mandados de busca e apreensão cumpridos no Paraná, no Distrito Federal e em Santa Catarina;

três mandados de prisão temporária expedidos contra investigados na operação.

Medidas cautelares na carreira policial

A Justiça Federal também determinou medidas cautelares destinadas expressamente a impedir que eventuais vantagens obtidas de forma ilícita produzam efeitos funcionais na estrutura pública. As restrições estabelecidas pelo Poder Judiciário contemplam:

desligamento de um investigado do Curso de Formação Profissional da Polícia Federal, realizado na Academia Nacional de Polícia;

proibição de posse de outro investigado que havia sido aprovado para o cargo de escrivão de Polícia Federal.

Apreensões patrimoniais e bloqueio de valores

No âmbito patrimonial, a Justiça Federal determinou medidas assecuratórias para conter o patrimônio sob suspeita. As determinações autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande incluem:

bloqueio de ativos financeiros de até R$ 1,72 milhão;

sequestro de um veículo de alto valor;

sequestro de um imóvel.

Próximas etapas da investigação

As investigações da Polícia Federal prosseguem com a análise do material apreendido nas diligências e dos demais elementos reunidos pelos investigadores. O objetivo da corporação consiste em esclarecer integralmente os fatos apurados, delimitar a atuação dos envolvidos nas suspeitas de fraude e apurar a eventual prática de outros crimes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.