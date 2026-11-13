Incêndio em fábrica química deixa 12 feridos e 6 intubados em SP

Moradores das imediações do bairro Olaria precisaram deixar suas casas por segurança enquanto o fogo seguia sem controle - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Um incêndio de grandes proporções em uma indústria química de Salto, no interior de São Paulo, deixou ao menos 12 pessoas feridas nesta sexta-feira (13/11). Entre as vítimas estão civis, policiais e bombeiros que participavam da ocorrência. Seis pessoas sofreram ferimentos graves, precisaram ser intubadas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat, no município.

O fogo começou por volta das 10h30 nas instalações da Pyrozzar, empresa especializada na fabricação e reciclagem de produtos químicos, localizada no bairro Olaria, próximo à Rodovia Prefeito Hélio Steffen (SP-75). As chamas ainda não haviam sido controladas, e moradores das imediações precisaram deixar suas residências.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo apuração da TV Globo, além dos seis pacientes em estado grave, uma pessoa com ferimentos leves foi encaminhada ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), em Indaiatuba. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde das demais vítimas.

Leia também: Tragédia com quadriciclos em meio a calor escaldante chega à quarta morte e acende alerta

Imagens feitas por moradores e motoristas que trafegavam pela rodovia mostram o incêndio nas instalações industriais. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Salto e de municípios vizinhos, além do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que pousou no terreno da fábrica e voltou a decolar por volta das 12h10.

Para permitir o trabalho das equipes de emergência, a Avenida das Nações, onde fica a indústria, foi interditada. O combate ao fogo prosseguia, enquanto a retirada de moradores buscava reduzir os riscos à população próxima ao local. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Fábrica atua no setor químico há mais de 50 anos

Fundada em julho de 1973, a Pyrozzar Indústria Química e Comércio Ltda. produz tintas industriais, vernizes, solventes, diluentes e impermeabilizantes. A unidade atingida pelo incêndio funciona no bairro Olaria, em Salto.

Segundo informações disponibilizadas pela própria empresa, suas atividades também incluem a coleta e a recuperação de resíduos químicos provenientes de outras indústrias, como borras de tinta e solventes contaminados.

Esses materiais passam por processos de reaproveitamento que permitem sua transformação em novos produtos, reduzindo o descarte de resíduos industriais.

Veja imagens