Violência contra mulheres ligada ao vício em apostas sobe 75% no Brasil

A violência contra a mulher aumenta com o crescimento do vício em jogos de azar e apostas online, como o 'jogo do tigrinho' - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

O número de registros de violência contra a mulher ligados ao vício em apostas e jogos de azar subiu 75% no Brasil em um ano. Levantamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), contabilizou 573 ocorrências entre janeiro e setembro de 2026, contra 327 no mesmo período de 2025. A análise examinou cerca de 99,6 milhões de boletins de ocorrência no país.

Entre janeiro de 2020 e outubro de 2026, o estudo identificou 1.650 ocorrências de violência contra a mulher ou familiar com menção à dependência de jogos. Do total apurado, 1.101 casos receberam classificação explícita de violência contra a mulher.

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Os relatos policiais apontam que perdas financeiras resultam em agressões, ameaças e apropriação de dinheiro das vítimas. Companheiros ou ex-companheiros exigem transferências via Pix, usam cartões bancários sem autorização ou vendem bens da família para manter as apostas, gerando agressões físicas quando ocorrem recusas.

Entre as ocorrências catalogadas no período, os registros detalham:

lesão corporal em 805 casos;

intimidação em 803 registros;

ameaça de morte relatada em 161 situações;

referências a armas de fogo ou brancas em 218 ocorrências;

presença de crianças e adolescentes no contexto de 458 casos.

Conforme o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, “Quando o dinheiro acaba, a violência muitas vezes começa dentro de casa. O que estamos identificando nos boletins de ocorrência são mulheres ameaçadas, agredidas e pressionadas a entregar o próprio dinheiro para sustentar o vício de companheiros ou familiares. As apostas deixaram de ser apenas uma questão financeira e passaram a aparecer também nos registros de violência contra a mulher. É um problema que precisa ser enfrentado com muita seriedade”.

Cassinos virtuais lideram notificações

Os jogos de cassino virtual predominam nos registros. O chamado “jogo do tigrinho” e outros caça-níqueis virtuais constam em 248 boletins, número quatro vezes maior que as apostas esportivas, citadas em 62 casos. Outros 812 relatos mencionam apostas online sem especificar a plataforma.

A taxa de ocorrências com citação ao vício subiu de 3,9 por milhão de boletins em 2020 para 41,1 em 2026, aumento superior a dez vezes. O crescimento acelerou a partir de 2024, quando os registros passaram de 132, em 2023, para 215. O volume atingiu 503 em 2025 e somou 588 até 8 de outubro de 2026.

No aspecto financeiro, 360 ocorrências citam dívidas, empréstimos ou agiotagem, 191 indicam uso indevido de contas, cartões ou Pix e 167 envolvem apropriação, venda ou furto de bens. Em 124 ocorrências, benefícios sociais, pensões ou aposentadorias foram direcionados para financiar jogos.

Aproximadamente 78% dos registros descrevem a pessoa dependente com termos masculinos, incluindo companheiros, ex-companheiros e filhos adultos que ameaçam ou agridem mães. Ao todo, 825 ocorrências, metade dos casos analisados na Base Nacional de Boletins de Ocorrência (BNBO), envolvem pedidos ou descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.