Aluno morre ao cair durante aula de escalada em academia na Savassi, em BH

Homem de 47 anos morre ao cair de parede de escalada em academia da capital mineira - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Um aluno de 47 anos morreu, na noite dessa quinta-feira (12/11), ao cair durante uma aula de escalada em academia na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma aluna de 23 anos e a instrutora de 21 foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente. A vítima foi identificada como Andrei de Figueiredo Ferreira.

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Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 20h30, em um estabelecimento localizado na Rua Antônio de Albuquerque.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, e o médico realizou manobras de ressuscitação na vítima. Apesar dos esforços, o homem morreu ainda no local.

Vídeo registra o acidente



Um vídeo da câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver as duas jovens manuseando a corda até que, em determinado momento, o aluno que vestia uma camisa verde aparece em queda livre, antes de atingir o chão.

A reportagem aplicou um efeito de desfoque às imagens, por se tratar de uma cena que pode ser impactante para alguns leitores e em respeito aos familiares da vítima.

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Entenda como aconteceu o acidente

De acordo com o relato de uma aluna à Polícia Militar, o acidente aconteceu durante a segunda parte da aula de escalada.

Na primeira atividade, o homem conseguiu subir e descer uma parede menor sem dificuldades. Na segunda tentativa, realizada em uma parede maior e com o auxílio de uma corda, ele também chegou ao topo da estrutura, mas sofreu a queda durante a descida.

A instrutora contou aos policiais que havia orientado os alunos sobre os procedimentos de segurança e a utilização dos equipamentos. Segundo ela, todos os dispositivos foram verificados antes do início da atividade.

Ainda conforme o relato da professora, a descida era realizada em duplas, com um dos participantes responsável pelo controle do equipamento de frenagem da corda. Durante a descida da vítima, a aluna encarregada do freio teria apresentado dificuldades para controlar o dispositivo.

A instrutora afirmou que percebeu a situação e tentou orientar a jovem, mas ela teria perdido o controle da alavanca do freio. Devido à velocidade da descida, a professora não conseguiu acionar a trava de segurança a tempo.

Com isso, uma quantidade excessiva de corda teria sido liberada, provocando a queda do homem. Um aluno da academia que também atuava como socorrista prestou os primeiros atendimentos à vítima, antes da chegada da equipe médica.

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Polícia investiga as circunstâncias da queda

Segundo a ocorrência policial, a aluna de 23 anos e a instrutora de 21 ficaram bastante abaladas com o acidente e choraram durante o atendimento da ocorrência.

As duas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O corpo da vítima foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para os procedimentos legais.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem não era de Belo Horizonte. Até o encerramento da ocorrência, os policiais não haviam conseguido contato com familiares para comunicar a morte.

A Rokaz Escalada informou que, por motivo de luto, o estabelecimento não funcionará nesta sexta (13), com previsão de retorno no sábado (14).

Uma perícia de engenharia estava prevista para esta sexta-feira (13/11), com o objetivo de avaliar os equipamentos utilizados na atividade e esclarecer as circunstâncias do acidente. Por volta das 9h, os peritos chegaram ao local, mas encontraram o estabelecimento fechado.

Eles tentaram contato com a proprietária para viabilizar a realização do procedimento ainda nesta manhã, que foi até o endereço e abriu a porta para os peritos.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou em nota que apura a causa e circunstâncias da morte de um homem de 47 anos durante a prática de uma modalidade esportiva em uma academia localizada na Savassi, na capital, nessa quinta-feira (12/11).

"A perícia foi requisitada a comparecer no local coletar vestígios que subsidiarão a investigação. O corpo da vítima da queda foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para ser submetido a exames.

A instrutora da academia e uma aluna estão sendo ouvidas por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital. Tão logo o procedimento seja finalizado, outras informações serão repassada", encerra.