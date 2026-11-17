São Paulo lidera o Índice de Inovação dos Estados pelo sexto ano consecutivo - (crédito: Reprodução da Internet)

Pelo sexto ano consecutivo, São Paulo foi eleito o estado mais inovador do Brasil, segundo o Índice de Inovação dos Estados 2026, divulgado nesta terça-feira (17/11). Completam o pódio os estados do Rio de Janeiro (2º), Rio Grande do Sul (3º), Santa Catarina (4º) e Paraná (5º).

Desenvolvido pelo Observatório da Indústria Ceará, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o índice é um dos principais instrumentos de referência para estudos e políticas públicas de inovação no Brasil. O Rio de Janeiro mantém a vice-liderança desde 2020, enquanto os três estados da Região Sul seguem entre os cinco primeiros, como ocorre desde a segunda edição do índice, com o Rio Grande do Sul à frente.

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Entre os demais estados brasileiros, Mato Grosso do Sul apresentou a maior evolução no ranking geral nos últimos cinco anos. O estado passou da 17ª posição, em 2022, para a 11ª, em 2026, um avanço de seis colocações. Segundo o relatório, o resultado está associado a melhorias na infraestrutura, à ampliação dos investimentos públicos em ciência e tecnologia, ao ambiente de negócios e ao desempenho das instituições e da produção científica local.

Goiás também se destacou na edição de 2026, alcançando a oitava colocação nacional, cinco posições acima da registrada no ano anterior e três acima da posição de 2022.

No ranking geral das regiões brasileiras, em relação ao ano anterior, o Centro-Oeste avançou e passou a ocupar a terceira colocação, ultrapassando o Nordeste. Esse avanço veio, principalmente, de melhorias nas áreas de educação e ambiente de negócios. Com essa mudança, o quadro geral das regiões coloca o Sudeste na liderança, seguido pelo Sul (2º), Centro-Oeste (3º), Nordeste (4º) e Norte (5º).

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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