O velório foi realizado na manhã desta segunda-feira (16), na sede da Seção Judiciária de Roraima - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O juiz federal aposentado Helder Girão Barreto morreu neste domingo (15/11), aos 63 anos, em Boa Vista (RR). A causa da morte não foi divulgada. Nas eleições deste ano, ele disputou o cargo de deputado federal por Roraima pelo Partido Liberal (PL) e recebeu 3.233 votos, mas não foi eleito.

Barreto iniciou a carreira na magistratura estadual em 1993, no Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR). Em 1998, ele ingressou na Justiça Federal. O juiz se aposentou em 2022, quando estava lotado na 1ª Vara Federal de Roraima.

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A Universidade Federal de Roraima (UFRR), onde ele foi professor de Direito e vice-reitor, prestou solidariedade a amigos e familiares de Helder Girão.

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O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) também se manifestou. “Ao longo de sua carreira, o juiz federal Hélder Girão Barreto construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a Justiça, pela dedicação à prestação jurisdicional e pelos estreitos vínculos com a Justiça Federal em Roraima, deixando um importante legado para a instituição e para a sociedade roraimense”, diz o comunicado.

O velório foi realizado na manhã desta segunda-feira (16), na sede da Seção Judiciária de Roraima.

Atuação na justiça brasileira

Entre os processos mais notórios conduzidos por Barreto, está o “Escândalo dos Gafanhotos”, em 2003. O esquema criminoso foi responsável pelo desvio de mais de R$ 200 milhões de verbas públicas para o pagamento de funcionários fantasmas em Roraima. O ex-governador Neudo Campos foi condenado pelo juiz e acusou o magistrado de perseguição pessoal e política.

Em 2018, Barreto determinou a suspensão da entrada de venezuelanos no Brasil durante a crise migratória. A medida tinha o objetivo de impedir a passagem de novos imigrantes pela fronteira de Pacaraima até que o governo federal transferisse os venezuelanos já abrigados no estado, desafogando os serviços públicos locais.

A suspensão foi derrubada pelo TRF1 17 horas após a decisão de Barreto, abrindo novamente a fronteira em Roraima.