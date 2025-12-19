Academia na Asa Norte promove Natal Solidário para 45 crianças

O salão reservado para a prática de exercícios físicos da academia Citta, na quadra CLN 412 da Asa Norte, se transformou em um espaço para a diversão de cerca de 45 crianças do projeto Educamo, do assentamento Dorothy, em Sobradinho I. Durante a tarde de ontem, os pequenos tiveram uma comemoração natalina antecipada, com brincadeiras, atividades físicas, lanche e, claro, entrega de presentes.

O evento faz parte do calendário do Natal Solidário da academia Citta, que realiza ações solidárias e voltadas à comunidade desde 2018. O evento marcou a 7ª edição do projeto, que, além dos presentes e momentos de confraternização para as crianças, também realizou a primeira apresentação do Coral Terapêutico da academia, promovendo terapia através da música.

Um dos sócios fundadores do empreendimento, João Guilherme, 34 anos, afirma que a promoção do bem-estar social e da solidariedade fazem parte dos valores da academia. "Nossa filosofia de trabalho também é voltada para o lado social", disse.

A diretora da Educamo, Soraya Santos, 55, contou sobre as atuações do projeto. "Funcionamos com a ajuda de voluntários e com parcerias. Graças a eles, conseguimos ajudar essas crianças da comunidade", disse. Ao todo, o Educamo atende a 60 crianças e oferece um espaço de acolhimento e aprendizado para essas crianças que fazem parte de um cenário de vulnerabilidade", contou. Na iniciativa, as crianças têm aula de reforço, tempo para brincadeira e socialização e projetos de desenvolvimento.

Emocionada, Soraya afirma que não consegue atender o número de crianças que gostaria, mas continua com a cabeça erguida. "Muitos pais e mães não têm condições de colocar as crianças em uma creche. É muito gratificante proporcionar um pouco de alegria para essas famílias", ressaltou. Fundado há nove anos, o projeto está próximo de conseguir atuar com um CNPJ. A diretora afirma que esse marco vai ser essencial para o funcionamento e ampliação do espaço onde acolhemos essas crianças. "Esse cadastro vai nos ajudar muito, principalmente na parte financeira, para melhorar a nossa situação para atender ainda mais pessoas", explicou.

Além de crianças, Soraya abre as portas para jovens e adultos. Ana Carla, 17, foi uma das crianças contempladas pelas atividades. Hoje, ela integra a equipe de monitores voluntários da instituição. "Eu passei minha infância lá e me senti inspirada a fazer o mesmo para outras crianças. Sempre achei a iniciativa da Soraya maravilhosa e queria ajudá-la a cuidar de outras pessoas", disse.

Participando dos Jovens Comunicadores, Ana encontrou sua futura profissão: jornalista. "Produzimos algumas notícias e vamos treinando para fazer jornalismo. Isso também é importante para as crianças porque apresenta novas coisas para elas", relatou.

Padrinhos

A preparação para o evento teve início ainda em outubro, com as crianças escrevendo cartinhas para os padrinhos, alunos da própria academia. O empresário João Guilherme relata que o engajamento dos alunos e vizinhos do espaço também foi fundamental para proporcionar a festa para as crianças. "Foi um processo de muita solidariedade dos amigos e parceiros comerciais que temos. Tudo pensado para entregar esse momento para os pequenos", relatou.

Miriam Barbosa, 31, tem dois filhos que fazem parte da iniciativa de Soraya. Para a mãe, o projeto de Soraya representa uma oportunidade das crianças crescerem de uma forma mais segura e rodeada de amor. "As famílias têm total confiança em deixar os filhos com a Soraya e os monitores. É um projeto muito lindo", afirmou.

O comunicativo Isaque Bernardo, 11, integra o projeto há três anos. Sobre a tarde natalina especial, ele contou que estava ansioso para poder brincar com os amigos. "Eu achei o espaço muito bom e muito amplo. Fiquei muito feliz que eles brincaram com a gente. Além das brincadeiras, a parte dos exercícios físicos também foi muito boa. Estou me divertindo muito", disse.

Assim como Isaque, a pequena Ágata Vitória, 10, se mostrou feliz e inquieta para as brincadeiras com os amigos. "O projeto é o local onde tenho mais amigos. Poder estar aqui com eles é muito divertido", disse. Ela não revelou o pedido da sua cartinha, mas afirmou que estava muito ansiosa para poder receber o presente. "Eu pedi um brinquedo que estava querendo muito. Espero que o Papai Noel tenha lido minha cartinha. Estou animada", completou.

Antes da entrega dos presentes, as crianças puderam assistir à apresentação do Coral Terapêutico da Citta, que usa a Musicoterapia Neurológica como ferramenta para promover a saúde e o bem-estar para os participantes com Parkinson.

O maestro Eduardo Dias comentou que o intuito do conjunto vocal é unir gerações. "É uma oportunidade de proporcionar o encontro de 'vovôs e netos' em um momento muito especial como o Natal", afirmou. A apresentação emocionou o público. O ambiente que estava animado e energizado pela alegria das crianças foi tomado por uma aura de quieta solidariedade através da música. O coral também teve a coordenação da médica Clotilde Tavares, responsável pela integração da música com exercícios dedicados a cada um dos integrantes.