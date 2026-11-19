A BR-040 terá operação especial para o feriado, visando fluidez e segurança no tráfego - (crédito: Divulgação/Via Cristais)

Para o feriado da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20/11), a concessionária Via Cristais preparou uma operação especial na BR-040. As medidas preventivas abrangem os 594km administrados entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), com foco em garantir a fluidez e a segurança viária.

O fluxo de veículos terá aumentos expressivos em datas específicas. No retorno de domingo, Curvelo deve registrar alta de 65%, enquanto Felixlândia prevê avanço de 54%. O dia 21 se apresenta como a escolha mais calma para o trajeto de volta, concentrando o menor movimento.

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Estrutura operacional e restrições na pista

Ao longo de quatro dias, equipes atuarão distribuídas estrategicamente pelos 18 municípios atendidos em Minas Gerais e Goiás. A concessionária reforçará o monitoramento rodoviário e a prontidão para agilizar atendimentos a ocorrências.

Para manter o trânsito livre de retenções, intervenções com interdição de faixas sofrerão restrições nos períodos de pico. Apenas serviços fora da pista ou sem interferência no tráfego continuam liberados.

O Centro de Controle de Operações (CCO) supervisiona os recursos 24 horas por dia. O suporte viário disponibiliza:

veículos de inspeção em circulação permanente, somando 21 viaturas;

equipes nos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAUs) e nas praças de pedágio;

ambulâncias e motocicletas operacionais;

guinchos leves e pesados;

caminhão-pipa e caminhão boiadeiro;

atendimento mecânico e socorro emergencial.

Recomendações aos condutores

Antes de pegar a estrada, motoristas devem fazer a revisão preventiva do veículo. A avaliação inclui checagens indispensáveis: pneus, freios, iluminação e níveis de água e óleo. Planejar o roteiro, consultar a previsão do tempo e marcar paradas para repouso também são medidas indicadas.

Durante a viagem, os condutores precisam respeitar a sinalização, seguir os limites de velocidade e manter distância segura dos outros automóveis. O uso do cinto é indispensável, assim como evitar distrações ao celular. Não se deve conduzir após ingerir bebidas alcoólicas ou em situações de cansaço.

Em caso de imprevistos, os usuários contam com suporte telefônico ininterrupto pelo 0800 070 0040. Informações atualizadas sobre o tráfego na BR-040 também seguem disponíveis no canal oficial da concessionária no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBPTCi5kg711HvKUf04.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.