Temporal no RS: governo envia equipes da Defesa Civil para Tupanciretã - (crédito: Rio Grande do Sul Civil Defence/AFP)

A previsão do tempo para a Região Sul do Brasil anuncia novos temporais neste fim de semana, após a passagem de uma supercélula de tempestade responsável por deixar 162 pessoas feridas, aproximadamente 8 mil residências tiveram os telhados danificados na cidade e 19.929 moradores foram afetados, na madrugada desta sexta-feira (20/11).

Pouco antes do temporal, às 2h38, a Defesa Civil havia encaminhado um alerta vermelho por SMS aos moradores da região, incluindo Tupanciretã, onde 4 pessoas morreram em decorrência dos estragos. O aviso, válido até as 3h37, indicava risco muito alto de destelhamentos em razão da possibilidade de vendavais e queda de granizo de grandes dimensões.

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De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, um ciclone extratropical próximo ao Rio Grande do Sul, somado a uma nova frente fria, aumenta o risco de chuva na região nos próximos dias.

Segundo a Climatempo, neste sábado (21/11) são mais prováveis temporais nas regiões Noroeste e Norte do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, há possibilidade de granizo e rajadas de vento de mais de 80km/h. No Paraná também é possível haver temporais nas regiões Sul, Oeste e Noroeste do Estado. Já em Santa Catarina, a chuva deve ser mais forte nas áreas Norte e do Vale do Itajaí.

A Defesa Civil afirmou que a situação ainda está bem crítica na região e reforçou o pedido de doações de água, alimentos para consumo imediato que não necessitem preparo, por exemplo biscoitos e barra de cereal, equipamentos de proteção individual como luvas e itens de higiene e limpeza para a cidade. O estado continua sob alerta amarelo para tempestade, granizo e vento neste sábado.

Em live no Instagram neste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo está presente no local e realiza esforço para recuperar o município.

“Vamos dar nossa solidariedade ao povo da cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, porque teve um tornado lá, a informação que eu tive ontem é que 8 mil casas e escolas tiveram destelhamentos. Nós estamos lá com o ministro do Desenvolvimento Social, com a Casa Civil e com o ministro da Integração e o ministro da Saúde. A Defesa Civil Nacional vai dar uma entrevista coletiva mais tarde lá, e nós vamos mais uma vez fazer todo o esforço possível para que a gente recupere a normalidade na cidade de Tupanciretã”, disse Lula.