O Governo Federal reconheceu neste sábado (21/11) o estado de calamidade de Tupanciretã (RS) e iniciou, junto ao governo de Rio Grande do Sul e a prefeitura, a elaboração de planos de trabalho para acelerar a respostas à tempestade que atingiu o município na madrugada de sexta-feira (20/11).
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A ação imediata foi determinada pelo presidente Lula, que orientou a mobilização federal para atender a população atingida. As primeiras prioridades são ajuda humanitária, limpeza da cidade, recuperação de moradias e reconstrução da infraestrutura.
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Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que visitou as áreas atingidas, todo o Governo Federal está autorizado a se mobilizar em cada política pública que for necessária.
No balanço mais recente da Defesa Civil Nacional, os temporais no Rio Grande do Sul já atingiram 33 municípios. Em Tupanciretã, 5 mortes foram confirmadas e quase 300 feridos; mais de 20 mil pessoas foram afetadas, muitos ficando desabrigados. Segundo a prefeitura, cerca de oito mil casas foram destelhadas.
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O ministro Góes afirmou que os planos de trabalho serão feitos em conjunto com o estado e a prefeitura, focando, a princípio, nas ações de ajuda humanitária, com recursos para itens como alimentação, água e materiais de uso pessoal.
Na saúde, profissionais especializados em atendimento de desastres foram deslocados para reforçar os hospitais e postos de atendimento locais, além disso, junto com os 200 militares enviados para a desobstrução de vias, equipes médicas militares estão prestando atendimento direto à população ferida.
Para dar agilidade ao processo de reconstrução e restabelecimento, a Defesa Civil Nacional já está mobilizada no município com engenheiros e outros profissionais especializados em situações de restabelecimento e reconstrução. Novos engenheiros foram acionados para reforçar o trabalho e auxiliar na elaboração dos planos e na estimativa dos custos das intervenções.
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