Temporal no RS: governo envia equipes da Defesa Civil para Tupanciretã - (crédito: Rio Grande do Sul Civil Defence/AFP)

Um violento temporal que atingiu o município de Tupanciretã e outras 33 cidades do Rio Grande do Sul na madrugada de 20 de novembro de 2026 deixou cinco pessoas mortas e 265 feridas. Segundo dados oficiais da Defesa Civil, a força dos ventos e a chuva intensa provocaram a destruição ou destelhamento de cerca de 8 mil das 8,6 mil residências do município, resultando em 19.780 moradores desalojados e 40 desabrigados acolhidos em abrigos públicos.

Diante da dimensão dos estragos e do colapso de serviços básicos, como fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água potável, o governo federal reconheceu sumariamente o estado de calamidade pública na cidade. Equipes da Defesa Civil estadual, do Corpo de Bombeiros Militar e de voluntários permanecem mobilizadas no atendimento médico aos feridos, na desobstrução de estradas e no acolhimento provisório das famílias que perderam suas casas.

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Itens prioritários para doação

A prefeitura de Tupanciretã e os órgãos de assistência social mapearam as necessidades mais urgentes para assegurar condições dignas e abrigo imediato aos desabrigados e desalojados. As principais prioridades de arrecadação incluem:

materiais de construção e cobertura: lonas plásticas reforçadas, telhas de fibrocimento, pregos e ferramentas para reparos emergenciais nas residências avariadas;

itens de dormitório: colchões em bom estado de conservação, travesseiros, lençóis e cobertores higienizados;

alimentos não perecíveis e água potável: cestas básicas completas, leite em pó, alimentos de preparo rápido e galões de água mineral lacrados;

artigos de higiene e limpeza: sabonete, creme dental, papel higiênico, absorventes, fraldas descartáveis, água sanitária, baldes e desinfetantes.

Onde entregar donativos e como colaborar

Os pontos físicos centrais de arrecadação funcionam na sede da Defesa Civil de Tupanciretã e nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar da região. Voluntários e servidores realizam a triagem, separação e distribuição direta dos suprimentos nos bairros mais atingidos pelo desastre.

Para quem deseja enviar doações em dinheiro por transferências bancárias ou PIX, as autoridades recomendam consultar exclusivamente os canais oficiais do município, como o portal da Prefeitura de Tupanciretã (www.tupancireta.rs.gov.br) e as páginas verificadas dos órgãos estaduais, evitando intermediários desconhecidos.

Antes de encaminhar materiais ou realizar qualquer contribuição, observe as orientações de segurança e organização:

verifique os dados do destinatário da chave bancária para garantir que o repasse seja destinado a uma conta pública oficial ou entidade humanitária credenciada;

priorize alimentos prontos para consumo ou que não dependam de fogão a gás ou energia elétrica no preparo inicial;

certifique-se de que roupas e agasalhos estejam limpos, conservados e organizados por tamanho para agilizar o atendimento;

entre em contato prévio com a central da Defesa Civil local caso planeje o envio de grandes volumes ou caminhões de mantimentos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.