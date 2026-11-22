A Caixa Econômica Federal sorteia, neste domingo (22/11) quatro loterias, os concursos: nº 3089 da Mega-Sena, Lotofácil concurso nº 3835, concurso nº 2471 da Timemania e Dia de Sorte n° 1353. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A queridinha Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 43 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 17 - 18 - 27 - 36 - 58 - 59; A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22; A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$29,6 milhões, apresentou o seguinte resultado: 18 - 19 - 32 - 34 - 43 - 67 - 70; O time do coração é o 68 (Santos/SP). A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$2,1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 11 - 13 - 17 - 22 - 23 - 25 - 28; O mês da sorte é 05 (Maio). A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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