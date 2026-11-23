Polícia Civil do Estado do Pará resgata bebê recém-nascida sequestrada - (crédito: Divulgação/ Polícia Civil do Estado do Pará)

A Polícia Civil do Pará resgatou, na manhã da última sexta-feira (20/11), uma bebê recém-nascida vítima de um sequestro. Uma mulher é suspeita de sequestrar a criança ao retirá-la da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém.

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Os agentes realizaram a ação por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) Santa Casa, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV). A bebê foi encontrada em um terminal rodoviário no início da Alça Viária, um complexo de estradas e pontes que liga a Região Metropolitana de Belém ao interior do estado. A suspeita se preparava para subir em um ônibus que tinha como destino o município de Acará, a 100 km de distância de Belém.

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"A equipe de plantão foi acionada por dirigentes da unidade hospitalar após o desaparecimento da criança, que havia acabado de nascer. Imediatamente, os policiais iniciaram diligências para identificar a mulher e localizar a recém-nascida", informou a polícia.

Responsável pela investigação, o delegado Janilson Gomes informou que imagens feitas por câmeras de segurança ajudaram na tentativa de encontrar a criança. A suspeita montou um plano para, no hospital, afastar a mãe da bebê e tirar a menina da maternidade.

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“A suspeita distraiu a acompanhante da mãe e a levou para a área externa da maternidade. Depois, voltou ao hospital e convenceu a mãe de que a avó precisava da criança. Enganada, a mãe entregou a bebê à mulher, que a colocou dentro de uma sacola e saiu pela entrada principal da maternidade”, explicou o delegado.

Depois de salva, a bebê foi levada à Deaca Santa Casa, passou por avaliação médica e, em seguida, finalmente entregue à família. Ela já está sob os cuidados da mãe. De acordo com o delegado, a suspeita será autuada pelo crime de sequestro, passou pelos procedimentos legais cabíveis e estará à disposição da Justiça.

O encarregado pelo caso ainda informou que a mulher disse ter perdido um bebê em outubro, e que, por isso, planejava o sequestro de uma criança recém-nascida.