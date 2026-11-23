Com letras tortas recém-aprendidas e desenhos coloridos, crianças de todo o Brasil enviam cartas ao Papai Noel, pedindo bonecas, bolas, bicicletas e carrinhos. Mas essas cartas não vão para o Polo Norte. Elas são distribuídas por padrinhos e madrinhas que realizam os sonhos das crianças, com a campanha Papai Noel dos Correios.
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Neste ano, no Distrito Federal, a campanha recebeu 7,7 mil cartinhas e 5,4 mil já foram adotadas. No recorte nacional, cerca de 160 mil cartinhas foram enviadas no país inteiro, das quais mais de 80 mil já foram respondidas. No ano passado, todas as 305 mil cartinhas enviadas foram respondidas e o objetivo dos Correios é novamente atender 100% dos pedidos.
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Para realizar um sonho
Para colaborar com essa missão, os padrinhos e madrinhas podem adotar uma ou mais cartinhas, presencialmente, em uma agência dos Correios, ou online, pelo Blog Noel ou pelo aplicativo dos Correios. Os presentes devem ser devidamente embalados e identificados com as informações da carta.
A adoção das cartinhas e a data de entrega variam de acordo com o estado. No Distrito Federal, as as cartinhas e a entrega dos presentes vão até o dia 11 de dezembro. Confira os prazos de cada estado:
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Estado
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Adoção
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Recebimento dos Presentes
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Acre
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09/nov a 10/dez
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Até 11/dez
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Alagoas
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10/nov a 18/dez
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Até 18/dez
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Amapá
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18/nov a 18/dez
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Até 21/dez
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Amazonas
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09/nov a 11/dez
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Até 15/dez
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Bahia
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10/nov a 18/dez
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Até 18/dez
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Ceará
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05/nov a 11/dez
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Até 11/dez
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Distrito Federal
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05/nov a 11/dez
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Até 11/dez
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Espírito Santo
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04/nov a 30/nov
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Até 30/nov
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Goiás
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09/nov a 07/dez
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Até 11/dez
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Maranhão
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11/nov a 11/dez
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Até 11/dez
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Minas Gerais
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06/nov a 20/dez
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Até 21/dez
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Mato Grosso do Sul
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06/nov a 08/dez
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Até 11/dez
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Mato Grosso
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06/nov a 24/dez
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Até 24/dez
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Rondônia
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10/nov a 11/dez
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Até 19/dez
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Pará
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13/nov a 11/dez
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Até 11/dez
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Paraíba
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09/nov a 11/dez
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Até 18/dez
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Pernambuco
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06/nov a 23/dez
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Até 23/dez
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Piauí
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09/nov a 11/dez
|
Até 23/dez
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Paraná
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09/nov a 05/dez
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Até 05/dez
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Rio de Janeiro
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11/nov a 04/dez
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Até 04/dez
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Rio Grande do Norte
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06/nov a 04/dez
|
Até 04/dez
|
Rio Grande do Sul
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10/nov a 09/dez
|
Até 09/dez
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Roraima
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06/nov a 11/dez
|
Até 15/dez
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Santa Catarina
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06/nov a 11/dez
|
Até 11/dez
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Sergipe
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13/nov a 11/dez
|
Até 11/dez
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São Paulo Metropolitana
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06/nov a 15/dez
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Até 18/dez
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São Paulo Interior
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06/nov a 07/dez
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Até 07/dez
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Tocantins
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06/nov a 18/dez
|
Até 18/dez
Os presentes podem ser entregues em dez diferentes agências do Distrito Federal:
Casa do Papai Noel - Ed. Pasteur (712/912 Sul)
Agência Central (SBN)
Agência 508 Norte
Agência 104/304 Sul
Agência 208/408 Sul
Agência Sudoeste
Agência Guará I
Agência Taguatinga Centro
Agência Brasília Shopping
Agência Águas Claras Shopping
Nas demais regiões do Brasil, os pontos de adoção das cartinhas e entrega dos presentes podem ser conferidos no Blog Noel, dos Correios.
O que é o Papai Noel dos Correios?
A campanha Papai Noel dos Correios é uma tradicional iniciativa de arrecadação de brinquedos e presentes para crianças de todo o Brasil. Já são mais de três décadas espalhando solidariedade no período de natal.
Nela crianças em situações de vulnerabilidade e estudantes da rede pública, até o 5° ano do ensino fundamental, e de instituições parceiras, enviam cartas para o Papai Noel pedindo alguns presentes.
Elas são lidas e selecionadas pelas equipes dos Correios, e disponibilizadas nos pontos de adoção. Os padrinhos e madrinhas, assim chamados as pessoas que participam da campanha, escolhem um presente e realizam a entrega.
Além da solidariedade, um dos objetivos da campanha é incentivar o desenvolvimento da escrita das crianças.
Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.
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