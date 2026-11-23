Esta é a 37{ edição da campanha, que recebe cartas de todo o Brasil - (crédito: Paulo Pinto/Agência Câmara)

Com letras tortas recém-aprendidas e desenhos coloridos, crianças de todo o Brasil enviam cartas ao Papai Noel, pedindo bonecas, bolas, bicicletas e carrinhos. Mas essas cartas não vão para o Polo Norte. Elas são distribuídas por padrinhos e madrinhas que realizam os sonhos das crianças, com a campanha Papai Noel dos Correios.

Neste ano, no Distrito Federal, a campanha recebeu 7,7 mil cartinhas e 5,4 mil já foram adotadas. No recorte nacional, cerca de 160 mil cartinhas foram enviadas no país inteiro, das quais mais de 80 mil já foram respondidas. No ano passado, todas as 305 mil cartinhas enviadas foram respondidas e o objetivo dos Correios é novamente atender 100% dos pedidos.

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Para realizar um sonho

Para colaborar com essa missão, os padrinhos e madrinhas podem adotar uma ou mais cartinhas, presencialmente, em uma agência dos Correios, ou online, pelo Blog Noel ou pelo aplicativo dos Correios. Os presentes devem ser devidamente embalados e identificados com as informações da carta.

Carta enviada à campanha (foto: Divulgação / Correios)

A adoção das cartinhas e a data de entrega variam de acordo com o estado. No Distrito Federal, as as cartinhas e a entrega dos presentes vão até o dia 11 de dezembro. Confira os prazos de cada estado:



Estado Adoção Recebimento dos Presentes Acre 09/nov a 10/dez Até 11/dez Alagoas 10/nov a 18/dez Até 18/dez Amapá 18/nov a 18/dez Até 21/dez Amazonas 09/nov a 11/dez Até 15/dez Bahia 10/nov a 18/dez Até 18/dez Ceará 05/nov a 11/dez Até 11/dez Distrito Federal 05/nov a 11/dez Até 11/dez Espírito Santo 04/nov a 30/nov Até 30/nov Goiás 09/nov a 07/dez Até 11/dez Maranhão 11/nov a 11/dez Até 11/dez Minas Gerais 06/nov a 20/dez Até 21/dez Mato Grosso do Sul 06/nov a 08/dez Até 11/dez Mato Grosso 06/nov a 24/dez Até 24/dez Rondônia 10/nov a 11/dez Até 19/dez Pará 13/nov a 11/dez Até 11/dez Paraíba 09/nov a 11/dez Até 18/dez Pernambuco 06/nov a 23/dez Até 23/dez Piauí 09/nov a 11/dez Até 23/dez Paraná 09/nov a 05/dez Até 05/dez Rio de Janeiro 11/nov a 04/dez Até 04/dez Rio Grande do Norte 06/nov a 04/dez Até 04/dez Rio Grande do Sul 10/nov a 09/dez Até 09/dez Roraima 06/nov a 11/dez Até 15/dez Santa Catarina 06/nov a 11/dez Até 11/dez Sergipe 13/nov a 11/dez Até 11/dez São Paulo Metropolitana 06/nov a 15/dez Até 18/dez São Paulo Interior 06/nov a 07/dez Até 07/dez Tocantins 06/nov a 18/dez Até 18/dez

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Os presentes podem ser entregues em dez diferentes agências do Distrito Federal:

Casa do Papai Noel - Ed. Pasteur (712/912 Sul)

Agência Central (SBN)

Agência 508 Norte

Agência 104/304 Sul

Agência 208/408 Sul

Agência Sudoeste

Agência Guará I

Agência Taguatinga Centro

Agência Brasília Shopping

Agência Águas Claras Shopping

Nas demais regiões do Brasil, os pontos de adoção das cartinhas e entrega dos presentes podem ser conferidos no Blog Noel, dos Correios.

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O que é o Papai Noel dos Correios?

A campanha Papai Noel dos Correios é uma tradicional iniciativa de arrecadação de brinquedos e presentes para crianças de todo o Brasil. Já são mais de três décadas espalhando solidariedade no período de natal.

Nela crianças em situações de vulnerabilidade e estudantes da rede pública, até o 5° ano do ensino fundamental, e de instituições parceiras, enviam cartas para o Papai Noel pedindo alguns presentes.

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Elas são lidas e selecionadas pelas equipes dos Correios, e disponibilizadas nos pontos de adoção. Os padrinhos e madrinhas, assim chamados as pessoas que participam da campanha, escolhem um presente e realizam a entrega.

Além da solidariedade, um dos objetivos da campanha é incentivar o desenvolvimento da escrita das crianças.

Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.



