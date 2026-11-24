O prefeito Professor Lucas (PP) já havia enfrentado outro revés na Justiça Eleitoral. Em maio deste ano, teve o mandato cassado por abuso de poder econômico - (crédito: Reprodução internet )

O prefeito de Seropédica, na Baixada Fluminense, Lucas Dutra dos Santos, conhecido como Professor Lucas (PP), foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta terça-feira (24/11). Batizada de Simbiose, a ação investiga uma possível relação entre integrantes da administração municipal e a milícia comandada por Danilo Dias Lima, o Tandera. Dois policiais, um civil e outro militar, foram presos durante a ofensiva.

Ao todo, os promotores cumpriram três mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. A investigação busca esclarecer como o grupo criminoso teria conseguido espaço dentro da estrutura administrativa da cidade. Durante as diligências, foram apreendidos R$ 182 mil em dinheiro, armas, celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos que poderão contribuir para o aprofundamento das apurações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: A resistência de Alcolumbre à construção de uma terceira via para o STF

As suspeitas surgiram a partir da análise do telefone celular de um policial militar, apreendido anteriormente pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no contexto de outra investigação contra a organização criminosa. No aparelho, foram encontradas conversas entre o agente e Tandera que, segundo os investigadores, indicariam a participação do miliciano em decisões relacionadas à prefeitura. Entre os temas discutidos estavam indicações para funções públicas, destinação de recursos municipais e definição da lotação de policiais no município.

O material também revelou diálogos entre o policial militar e dois integrantes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). De acordo com o MPRJ, os agentes da Polícia Civil são suspeitos de compartilhar informações antecipadas sobre operações policiais com Tandera, o que teria favorecido a atuação da organização criminosa. A investigação também identificou possíveis conexões financeiras envolvendo o prefeito e seu assessor especial, Ronaldo Vieira Cinquine.

Entre as movimentações sob análise estão um pagamento de R$ 20 mil a uma empresa de consultoria e uma transferência de R$ 3 mil diretamente ao assessor. Os investigadores também encontraram registros de contatos entre o policial militar e Cinquine. Para o Ministério Público, a proximidade de integrantes do grupo com representantes da administração municipal poderia ter sido utilizada para ampliar o poder de influência da milícia e garantir vantagens econômicas na cidade.



O prefeito já havia enfrentado outro revés na Justiça Eleitoral. Em maio deste ano, teve o mandato cassado por abuso de poder econômico durante as eleições municipais de 2024. Apesar da decisão, permanece no cargo amparado por uma liminar. A defesa dos investigados não havia se manifestado até a publicação das informações. As apurações do MPRJ seguem para esclarecer o alcance da suposta articulação entre o grupo criminoso, agentes de segurança e integrantes do governo municipal.



Saiba Mais Mundo Minha semana usando o Muse, a grande aposta da Meta na corrida de IA: 'Útil, mas atrapalhado'

Minha semana usando o Muse, a grande aposta da Meta na corrida de IA: 'Útil, mas atrapalhado' Política Bilynskyj anuncia convocação de ministro da Justiça após ausência na Câmara

Bilynskyj anuncia convocação de ministro da Justiça após ausência na Câmara Diversão e Arte Móveis Coloniais de Acaju lança single e anuncia show gratuito

Móveis Coloniais de Acaju lança single e anuncia show gratuito Economia Tarifaço de Trump: EUA barram pedido do Brasil na OMC contra sobretaxas

Tarifaço de Trump: EUA barram pedido do Brasil na OMC contra sobretaxas Revista do Correio Mau cheiro nos ralos: descubra as causas e como resolver o problema

