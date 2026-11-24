Os instrumentos de sopro da banda Móveis Coloniais de Acaju em performance, marcando o retorno aos palcos com nova música e shows intimistas - (crédito: Jimmy Carreiro)

A banda brasiliense Móveis Coloniais de Acaju apresentou a faixa inédita Mentira, disponível em todas as plataformas digitais. O lançamento de outubro encerra um hiato de 13 anos sem canções novas, intervalo contado desde 2013, quando o grupo colocou no mercado o álbum De Lá até Aqui.

Com o retorno aos palcos firmado em 2025, o grupo reforça sua sonoridade com sopros marcantes e letra inusitada. A composição reflete sobre a “Era do pós-verdade”, destacando informações geradas em bolhas sociais que passam a construir realidades e versões próprias dos fatos.

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O vocalista André Gonzales abordou a postura política da equipe. “A cultura é formadora de sociedade, não tem como a gente estar vivo sem ter um poscionamento", afirma. "A músia aborda a pós-verdade que estamos vivendo. Ela provoca, com muita ironia que é uma caracteristica do Móveis, questionar o que de fato é real e entender a realidade de cada um", explicou.

Shows intimistas no CCBB

O conjunto realiza sua primeira apresentação ao vivo pós-lançamento nesta quarta-feira (25/11), no CCBB, com entrada franca. A performance integra o Festival Se Rasgum, evento com ações agendadas entre os meses de novembro e dezembro.

A retirada de ingressos ocorre nesta terça (24/11). Os músicos organizaram duas sessões para a data da apresentação: às 19h30 e às 21h30.

O espetáculo tem proposta intimista e recebe a participação especial da cantora paraense Luê. O repertório reúne a nova faixa e sucessos clássicos da carreira do grupo.

O saxofonista Esdras Nogueira explicou a dinâmica da montagem: "É um show num formato diferente do que a gente costuma fazer. Então, mesmo pra quem já foi aos nossos shows, já viu a banda tocar outras vezes, vai ter novidades e isso é sempre legal".

O músico também confirmou que a produção do novo disco já tem composições em andamento. "A gente tá nesse processo de criação, experimentando as coisas, vendo o que funciona. Em breve teremos mais músicas novas no mundo", garante Esdras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.