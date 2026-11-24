O criminoso esfaqueou a mulher em um condomínio residencial; crime foi registrado por câmeras de segurança - (crédito: Reprodução/ Internet)

Uma mulher de 49 anos foi vítima de feminicídio nessa terça-feira (23/11), três dias após pedir medidas protetivas contra o ex-companheiro. O crime ocorreu na garagem de um condomínio na Zona Leste de São Paulo e foi registrado por câmeras de segurança.

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A vítima, Simone Maria Fernandes, havia registrado um boletim de ocorrência na última sexta-feira (20) contra seu ex-namorado, Fernando Martins Santana, de 50 anos, e solicitado medidas protetivas de urgência. O criminoso esfaqueou a mulher, mãe de três filhos, em um condomínio residencial na Rua Doutor Mariano Cursino de Moura.

Ela chegou a ser levada com vida para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

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Após o ataque, o criminoso fugiu do local e foi encontrado morto, horas depois, em um motel na Zona Sul da capital paulista. No veículo do homem, a polícia encontrou facas, roupas e objetos ligados à vítima. O material foi levado pela polícia, que fará análise pericial. A morte do homem ainda é investigada.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro