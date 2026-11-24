Na Bahia e no Ceará, por exemplo, o estudo aponta casos de controle sobre provedores em áreas sob influência do Comando Vermelho. - (crédito: Reprodução/Ministério Público do Rio Grande do Sul)

*Por Mariana Garcia

O Brasil tem 31 organizações criminosas com atuação considerada relevante, distribuídas em 75 células estaduais. Os dados são do relatório Cenários do Crime Organizado no Brasil, elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento aponta a fragmentação dos cenários de disputa entre facções e a expansão dos grupos por diferentes regiões do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Das organizações mapeadas, 28 são facções criminosas, duas são milícias do Rio de Janeiro e uma reúne grupos venezuelanos. Entre as de maior alcance estão o Primeiro Comando da Capital (PCC), com presença relevante em 22 unidades da Federação, e o Comando Vermelho (CV), em 19. O Terceiro Comando Puro (TCP) aparece em quatro estados.

O estudo também identifica uma possível mudança nas alianças do crime organizado. O modelo historicamente marcado pela disputa entre PCC e CV pode dar lugar a uma configuração com três polos, com o TCP se aproximando de facções regionais que buscam alternativas à influência dos dois grupos.

Cenário fragmentado

Em 35% dos estados, há três organizações criminosas relevantes. Em outros 27%, são quatro ou mais grupos. Os cenários com duas facções representam 31% das unidades da Federação analisadas. Apenas São Paulo e Paraná têm hegemonia isolada do PCC.

Sergipe é o único estado em que nenhuma organização atingiu os critérios de relevância definidos pela pesquisa. Isso não significa ausência de atuação criminosa: o relatório identificou a presença de grupos ligados ao PCC e ao CV, mas abaixo do limite estabelecido pela metodologia.

No Rio Grande do Sul, o cenário é marcado pela força de organizações locais, que mantêm alianças e rivalidades próprias. Segundo o estudo, esses grupos preservam relativa autonomia logística e no abastecimento do mercado de drogas.

TCP pode formar terceiro polo

O relatório aponta sinais de aproximação entre o Terceiro Comando Puro e facções regionais insatisfeitas com a influência do PCC e do CV. A articulação pode garantir a esses grupos acesso a armas e drogas, apoio logístico e refúgio no Rio de Janeiro.

A possível formação de um terceiro polo ainda depende da evolução dessas alianças. Os pesquisadores ressaltam que as relações entre as facções são dinâmicas e podem envolver acordos e rivalidades que não se traduzem necessariamente em frentes fixas de disputa.

As duas maiores organizações também adotam estratégias diferentes. O PCC tem estrutura mais verticalizada, com decisões concentradas em São Paulo, e prioriza o comércio atacadista e as rotas internacionais de cocaína. O CV, por sua vez, funciona de forma mais descentralizada e concentra sua atuação no controle de territórios urbanos e pontos de venda de drogas.

Facções avançam sobre serviços e economia formal

A atuação das organizações criminosas vai além do tráfico. O relatório identifica a expansão de práticas semelhantes às das milícias fluminenses, como a cobrança de taxas de segurança de moradores e comerciantes e o controle da oferta de serviços essenciais.

Há registros de interferência na distribuição de gás, água e energia elétrica, além de serviços de internet e TV a cabo. Na Bahia e no Ceará, por exemplo, o estudo aponta casos de controle sobre provedores em áreas sob influência do Comando Vermelho.

Os grupos também avançam sobre setores da economia formal, como combustíveis, transporte, bebidas, tabaco e ouro. O documento ainda destaca a participação de organizações criminosas em crimes ambientais na Amazônia. Segundo a análise, a diversificação das atividades amplia as fontes de renda e reduz a dependência do tráfico de drogas.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.