Por Mariana Garcia* — A coleta seletiva avançou no Brasil nos últimos 16 anos, mas a destinação inadequada de resíduos ainda é um problema em boa parte do país. Em 2024, quase três em cada 10 municípios brasileiros registravam a presença de lixões, locais onde o lixo é descartado a céu aberto, sem tratamento adequado.

Os dados são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), divulgada nesta quarta-feira (25/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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O levantamento identificou vazadouros a céu aberto em 28,9% dos municípios. A situação é mais grave na Região Norte, onde o percentual chega a 69,2%. Centro-Oeste e Nordeste também apresentam índices próximos em metade das cidades. No Sul, a presença de lixões é bem menor.

A pesquisa também identificou aterros sanitários, estruturas adequadas para receber resíduos, em 15,1% dos municípios. Já os aterros controlados, que não oferecem o mesmo nível de proteção ambiental, foram registrados em 10,2%.

Avanço da coleta seletiva

Em 2008, o serviço de coleta seletiva estava presente em 17,9% dos municípios que informaram oferecer serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Em 2024, a proporção chegou a 48,1%, o equivalente a 2.675 cidades. O Sul lidera, com coleta seletiva em quase três quartos dos municípios, enquanto no Norte o serviço não chega a um quarto das cidades.

Embora os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos estejam presentes em quase todos os municípios brasileiros, a cobertura da coleta convencional não garante que os resíduos tenham destinação adequada. Atividades de recuperação e reaproveitamento de materiais, como a coleta seletiva e a compostagem, ainda têm alcance limitado.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro