Trata-se da segunda denúncia apresentada contra Sidney no âmbito do caso. Em agosto de 2025, ele havia sido preso temporariamente - (crédito: Divulgação)

O empresário Sidney Oliveira, proprietário da rede de farmácias Ultrafarma, tornou-se réu novamente após a Justiça de São Paulo aceitar uma nova denúncia do Ministério Público estadual (MP-SP) contra ele. A acusação aponta que o empresário teria integrado uma organização criminosa responsável por fraudar restituições tributárias e permitir o recebimento irregular de R$ 327 milhões em créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo as investigações, o esquema teria funcionado entre 2021 e 2025, dentro da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Apresentada em maio de 2026, a denúncia descreve a participação de empresários, servidores públicos e operadores técnicos na manipulação dos procedimentos de liberação dos créditos fiscais. De acordo com o Ministério Público, a Ultrafarma teria efetuado pagamentos de propina a auditores fiscais para obter vantagens na restituição dos valores. Oliveira é apontado como responsável por autorizar os repasses aos servidores supostamente envolvidos nas irregularidades. O processo tramita sob segredo de Justiça.

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Trata-se da segunda denúncia apresentada contra o empresário no âmbito do caso. Em agosto de 2025, Oliveira foi preso temporariamente durante a Operação Ícaro, que investigou suspeitas de corrupção ativa e fraudes na concessão de benefícios tributários. Na ocasião, ele já havia sido denunciado por corrupção ativa. A nova acusação acrescenta a suspeita de participação em organização criminosa relacionada à obtenção irregular de créditos fiscais.

Ao aceitar a denúncia, a 2ª Vara Estadual de Organizações Criminosas também determinou medidas cautelares contra o empresário. Oliveira, de 73 anos, está proibido de deixar o Brasil e deverá entregar o passaporte à Justiça. Ele também terá de comparecer mensalmente em juízo e não poderá permanecer fora da cidade de São Paulo por mais de cinco dias. O Ministério Público desistiu de solicitar o uso de tornozeleira eletrônica em razão da idade e das condições de saúde do investigado.

Ainda não há prazo definido para o julgamento. Com o recebimento da denúncia, o processo entra em uma nova etapa, na qual serão examinadas as provas e as condutas atribuídas aos envolvidos. A decisão da Justiça não representa uma condenação, e a responsabilidade de Sidney Oliveira ainda será analisada durante a tramitação da ação penal.