Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes de água mineral Pura devido a condições sanitárias insatisfatórias na produção - (crédito: Reprodução/Anvisa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes da água mineral natural da marca Pura, produzida pela empresa Raio do Sol Mineração Ltda. A decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (24/11), também proíbe a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso do produto.

A medida foi tomada após uma inspeção conjunta da Anvisa com a Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás (Suvisa/GO), que identificou condições higiênico-sanitárias insatisfatórias no processo de fabricação, envase e comercialização da água.

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Segundo a agência, a empresa descumpriu as Boas Práticas de Industrialização de Água Mineral Natural. As irregularidades comprometem a qualidade e a segurança do produto e impedem que a fiscalização ateste a conformidade sanitária dos lotes.

A determinação abrange todas as apresentações da água mineral Pura, produzida na fonte Estrela da Manhã: garrafas de 500 ml, 1,5 litro e 5 litros, além de galões de 20 litros.

A resolução também aponta que a empresa fabricava, envasava e comercializava a água em um estabelecimento interditado e sem licença sanitária.

O Correio tenta contato com a empresa para esclarecimentos. Em caso de resposta o texto será atualizado.