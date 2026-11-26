Com capacidade para 136 passageiros, o jato E195-E2 não possui assentos intermediários e inicia operações comerciais na segunda-feira (30/11) - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Latam realizou, na manhã desta quinta-feira (26/11), o primeiro voo de sua história com uma aeronave da Embraer. A estreia do E195-E2 marca uma nova etapa do acordo comercial firmado entre as duas empresas em setembro de 2025, que prevê a aquisição de 24 aviões por um valor estimado de US$ 2,1 bilhões, a preços de tabela, além da possibilidade de compra de outras 50 unidades. As operações comerciais com o modelo terão início na próxima segunda-feira (30/11).

O voo inaugural partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) com destino à Base Aérea de Brasília, onde a aeronave foi recebida pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pelos ministros do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, além de representantes da indústria aeronáutica.

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A incorporação dos jatos brasileiros permitirá à Latam ampliar sua atuação na aviação regional, com a abertura de rotas em municípios que ainda não integram a malha da companhia. Durante a cerimônia, o presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier, defendeu que a expansão do setor passa pela democratização do acesso ao transporte aéreo.

“O Brasil é um país continental, precisa de mais pessoas embarcando e mais aviões decolando. A gente ainda nessa nação tem apenas 0,5 viagens por habitante por ano. São menos de 10% da população brasileira que tem a oportunidade de voar”, afirmou.

A aquisição das aeronaves nacionais era defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, segundo Luiz Marinho, tratou do assunto com representantes das empresas em diferentes ocasiões, inclusive durante uma viagem ao Chile.

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“Eu não podia deixar de citar nosso querido presidente Lula, que insistiu muito para que esse dia ocorresse. Eu me lembro de todos os encontros que nós tivemos, seja no Brasil ou fora do Brasil”, declarou o ministro do Trabalho.

Alckmin, por sua vez, destacou a inserção da Embraer no mercado internacional e a importância da parceria comercial para a indústria brasileira.

“Nós construímos uma empresa que está entre as três maiores indústrias de aviação do mundo”, disse o vice-presidente.

A entrada dos aviões da Embraer na frota

O processo de entrega das aeronaves teve início em outubro deste ano, na sede da Embraer, em São José dos Campos (SP). Até março de 2027, a Latam pretende incorporar 14 unidades do E195-E2, que serão utilizadas em 42 rotas domésticas. Embora os primeiros aviões sejam destinados às operações no Brasil, o acordo entre as empresas prevê a possibilidade de utilização do modelo por outras subsidiárias do grupo na América do Sul.

Com capacidade para 136 passageiros, o E195-E2 permitirá à companhia operar em localidades onde a demanda não necessariamente justifica o emprego de aeronaves de maior porte. A configuração interna do avião dispõe de duas poltronas de cada lado do corredor, sem assentos intermediários, além de conexão Wi-Fi, sistema de entretenimento e até 20 lugares na categoria Premium Economy.

Em entrevista à Reuters durante o voo inaugural, Cadier afirmou que a comercialização de passagens para as primeiras rotas destinadas aos jatos da Embraer está acima das expectativas da empresa. Entretanto, serão necessários alguns meses de operação para avaliar o desempenho desses mercados.

Expansão da malha aérea brasileira

Com a chegada dos aviões, a Latam pretende ampliar de 44 destinos nacionais, atendidos antes da pandemia de covid-19, para 73. A estratégia é aproximar municípios do interior dos principais aeroportos de conexão da empresa, que oferece voos para mais de 90 destinos internacionais.

O cronograma de expansão divulgado pela companhia prevê o início das operações em Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO) e Rondonópolis (MT) em dezembro deste ano, enquanto a chegada a Macaé (RJ) está programada para fevereiro de 2027.

Nesta quinta-feira, a Latam anunciou outros seis destinos: Alta Floresta e Sorriso (MT), Carajás e Altamira (PA), Araguaína (TO) e Ipatinga (MG). A abertura dessas rotas contempla regiões com forte presença de atividades econômicas relacionadas ao agronegócio, à mineração e à indústria de petróleo e gás.

Ao comentar a expansão da aviação regional, Alckmin ressaltou a importância da conectividade aérea para o desenvolvimento econômico dos municípios brasileiros. “Hoje é a aerovia. Cresce onde chega a aerovia”, declarou.

Brasília será um dos principais pontos de conexão das novas operações. A capital federal terá cinco novas rotas operadas pelas aeronaves da Embraer em 2027:

Ribeirão Preto (SP): 22 de fevereiro, com sete voos semanais;

Sorriso (MT): 2 de julho, com cinco voos semanais;

Carajás (PA): 2 de agosto, com cinco voos semanais;

Araguaína (TO): 10 de agosto, com quatro voos semanais;

Altamira (PA): 1º de outubro, com três voos semanais.

O planejamento da Latam contempla ainda o aumento da frequência de voos em outras dez rotas domésticas já operadas pela companhia.

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que o governo federal trabalha para adequar a infraestrutura aeroportuária do país ao crescimento da demanda pelo transporte aéreo. “Onde o avião quer pousar, o governo está se antecipando, preparando a pista”, afirmou.

Investimentos e geração de empregos

A chegada dos aviões da Embraer exigiu adaptações na estrutura operacional da Latam, que concluiu nesta semana o processo de certificação para operar o E195-E2. Além da capacitação de pilotos e comissários, a companhia preparou bases de manutenção em Brasília, Curitiba (PR) e Guarulhos (SP), com 127 mecânicos diretamente envolvidos nas atividades relacionadas à nova frota.

O centro de manutenção aeronáutica da empresa em São Carlos (SP), considerado o maior da América do Sul, também deverá ampliar sua capacidade técnica para atender ao modelo.

Entre 2023 e 2026, o grupo Latam destinou US$ 4 bilhões em investimentos diretos no Brasil, incluindo a renovação da frota e a ampliação das operações. Atualmente, a companhia conta com 24 mil funcionários no país, dos quais mais de 4 mil foram contratados neste ano. Entre os novos profissionais estão 320 pilotos, 800 tripulantes de cabine e 790 trabalhadores da área de manutenção aeronáutica.

Cadier destacou que a expectativa da empresa é de que os jatos brasileiros respondam por uma parcela significativa do transporte de passageiros da companhia.

“Com essa frota de 24 E2, a gente vai conseguir transportar 5 milhões de passageiros por ano só com os aviões da Embraer.”

Estudantes a bordo

Antes de iniciar as operações comerciais, a Latam reservou a viagem inaugural do E195-E2 para 70 estudantes, entre alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Mário Schenberg, em São Paulo, do Instituto Embraer e da Escola Latam de Mecânicos, criada em 2025 para formar profissionais de manutenção aeronáutica. Parte dos convidados nunca havia viajado de avião.

Após o desembarque em Brasília, a programação dos estudantes incluiu visitas ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, enquanto os futuros mecânicos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da Aeronáutica na Base Aérea.

Ao encerrar o discurso durante a cerimônia, Alckmin recorreu a uma referência ao futebol brasileiro para celebrar o acordo entre a fabricante e a companhia aérea. O vice-presidente comparou a parceria à dupla de atacantes que marcou a história do time de fcoração, o Santos Futebol Clube. “Então a gente pode dizer que LATAM e Embraer são Pelé e Coutinho.”