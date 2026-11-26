O escritório de comércio recomendou uma modificação da sobretaxa de 25% aplicada desde julho, que deixou a brasileira Embraer de fora - (crédito: Reprodução do site leianoticias.com.br)

As ações da Embraer registraram queda, nesta quarta-feira (25), após o governo dos Estados Unidos propor a aplicação de uma tarifa de 10% sobre aeronaves prontas fabricadas no Brasil. Os papéis da fabricante brasileira chegaram à mínima de R$ 97,82, por volta das 10h25, com recuo superior a 9%. No fim da sessão, houve recuperação e a queda no dia foi de 4%, valendo R$ 103,20.

O anúncio ocorreu um dia depois de o Barclays iniciar a cobertura dos papéis com recomendação overweight (equivalente a compra) e preço-alvo de US$ 25, citando o bom momento da área de defesa. Mesmo com a queda, as ações acumulam alta de 14% no ano.

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A recomendação foi apresentada pelo escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) como uma modificação da sobretaxa de 25% aplicada desde julho a parte dos produtos brasileiros, que deixou as aeronaves de fora.

Em posicionamento oficial, a Embraer afirmou que está analisando o relatório divulgado pelo governo dos Estados Unidos. A empresa destacou que o documento trata da possibilidade de uma nova tarifa de 10% sobre a importação de aeronaves acabadas brasileiras e ressaltou que, atualmente, seus produtos exportados para o mercado norte-americano não são tarifados.

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"A empresa continua acreditando e defendendo firmemente a manutenção do regime de tarifa zero para a indústria aeroespacial global, vigente desde a década de 1980", informou a companhia.

A fabricante também destacou sua presença nos Estados Unidos, onde mantém investimentos há mais de 45 anos. Segundo a empresa, são US$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 2,5 mil funcionários no país.

A Embraer afirma que esses investimentos geram benefícios econômicos para os dois países e estima um superávit comercial de US$ 8 bilhões para a economia norte-americana nos próximos cinco anos.