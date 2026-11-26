O debate foi comandado pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP), que presidiu a reunião - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A educação ambiental foi apontada como uma ferramenta estratégica para enfrentar as emergências climáticas e reduzir os impactos dos eventos extremos no Brasil. O tema foi discutido nesta quinta-feira (26/11), durante audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. O encontro reuniu representantes do governo federal, educadores e integrantes de organizações da sociedade civil, que defenderam a ampliação de políticas públicas permanentes voltadas à formação ambiental e à preparação da população para situações de risco.

A audiência, intitulada “O papel estratégico da Educação Ambiental no enfrentamento das emergências climáticas e dos eventos extremos no Brasil”, foi realizada a partir do Requerimento 61/2026, apresentado pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP), que presidiu a reunião. O debate também integrou a programação do X Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, realizado em Brasília.

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Na abertura, Tatto destacou a relação entre desigualdade social e crise climática e defendeu que os dois temas sejam considerados na formulação de políticas públicas de diferentes áreas. O parlamentar também chamou a atenção para o avanço do negacionismo científico e o crescimento da extrema-direita no cenário internacional, fatores que, na avaliação dele, tornam ainda mais necessário ampliar o debate sobre a preservação ambiental no Congresso.

“Enfrentar a desigualdade e a crise climática são dois guarda-chuvas que não dá para a gente pensar nenhuma política pública de nenhuma área se a gente não considerar esse tema”, afirmou.

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O coordenador do X Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, Tadeu Costa, explicou ao Correio que a audiência foi resultado de uma articulação entre a organização do evento e o deputado. Segundo ele, a iniciativa buscou levar ao Legislativo as reivindicações de educadores e entidades que atuam na área.

“Estar no Congresso Nacional é a oportunidade que temos de colocar a centralidade da Educação Ambiental nas políticas públicas e de apresentarmos as demandas da Educação Ambiental que Queremos”, disse.

Política ambiental e participação social

Diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marcos Sorrentino defendeu que as ações de educação ambiental sejam construídas com a participação da sociedade, e não apenas por iniciativas conduzidas pelo poder público.

Durante a audiência, ele lembrou que o movimento de educação ambiental no Brasil tem raízes na década de 1970, durante a ditadura militar, quando organizações ambientalistas também reivindicavam democracia, participação popular e controle social.

Para Sorrentino, o enfrentamento das mudanças climáticas não pode ser separado de problemas sociais, como a falta de moradia, a ausência de acesso à terra por agricultores e a demora na demarcação de territórios indígenas e quilombolas.

O diretor afirmou que a educação ambiental precisa alcançar as organizações que atuam diretamente nas comunidades. “Só se faz educação ambiental nesse país se for junto com a sociedade.” Na avaliação dele, a transformação do cenário de degradação ambiental depende de uma mudança na forma como a sociedade se relaciona com a natureza, além de uma revisão dos padrões de produção e consumo.