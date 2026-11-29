Uma criança de três anos morreu na UPA Ressaca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na tarde deste domingo (29/11).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMMG), a mãe da criança estaria em surto psicótico e teria desferido três facadas na filha, em uma residência na Rua Campo Belo, no bairro Xangri-lá, no mesmo município.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Saiba Mais
- Brasil Município decreta aula facultativa nas escolas após aumento de sarna humana
- Brasil Policiais denunciam agressão homofóbica contra cabo dentro de batalhão
- Brasil Mãe baleada pelo ex em Fortaleza deve ir ao velório do filho em UTI móvel
- Brasil Motorista tem pernas fraturadas após briga de trânsito em rodovia
- Brasil Com ar "muito ruim", Santarém, no Pará, decreta emergência em saúde pública
- Brasil Amazonas pede no STF que Pará adote medidas emergenciais contra queimadas
A vítima foi levada para a UPA Ressaca mas morreu no local. A PM foi acionada por volta de 13h40.
A perícia da Polícia Civil está a caminho da unidade de saúde.
postado em 29/11/2026 18:14