O projétil permanece alojado no pescoço, e ainda não há previsão para a retirada. - (crédito: Magnific )

Mesmo internada e com uma bala alojada no pescoço, Kaline Cavalcante de Albuquerque pretende se despedir do filho, Márcio Ezequiel Cavalcante, de 16 anos, morto a tiros pelo próprio pai. A mãe deve deixar o hospital em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel para acompanhar o velório, em Fortaleza, em um horário reservado, segundo informações do Diário do Nordeste.

A filha de Kaline, Clara Albuquerque, de 23 anos contou que a mãe está em estado delicado e precisa evitar movimentações e situações que possam agravar o quadro. O projétil permanece alojado no pescoço, e ainda não há previsão para a retirada.

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"Ela não pode se estressar, nem se movimentar muito, porque a bala pode se movimentar", relatou Clara ao portal.

Apesar das restrições médicas, Kaline manifestou o desejo de participar da despedida do adolescente. A família aguarda a liberação da equipe médica para que ela possa ir ao cerimonial. "Ela fez questão, aí os médicos vão liberá-la", afirmou a filha.

Kaline também passou por uma cirurgia nas mãos, feridas durante o ataque. Segundo Clara, o procedimento teve resultado positivo. "A cirurgia da mão foi ótima, graças a Deus", declarou.

A mulher está internada no Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza. O Diário do Nordeste procurou a Hapvida, responsável pela unidade, para obter informações sobre a liberação da paciente e os cuidados necessários para o deslocamento até o velório. A empresa ainda não havia respondido.

Ataque covarde

O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (27/11), em um apartamento no nono andar de um condomínio residencial no bairro de Fátima, em Fortaleza. Kaline, que já não morava no imóvel, foi ao local acompanhada do filho para buscar pertences pessoais.

No apartamento, o ex-companheiro, Márcio Walber Leitão, iniciou um ataque a tiros contra ela. O adolescente tentou intervir para proteger a mãe, mas foi atingido no peito e morreu no local.

Kaline foi baleada quatro vezes. Mesmo ferida, conseguiu fugir pelas escadas do prédio, enquanto era agredida, até chegar à rua, onde recebeu socorro. A mulher permanece hospitalizada, enquanto a família se prepara para sepultar o adolescente.