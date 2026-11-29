Dois irmãos foram absolvidos pelo Tribunal do Júri de Porto Belo, em Santa Catarina, por terem matado um homem que estuprou a irmã deles. Após seis meses de prisão, o Conselho de Sentença acolheu o pedido de clemência dos jovens na última sexta-feira (27/11).

O abuso ocorreu em 2020. O homem, identificado como Sandro Boeira de Souza, de 57 anos, estuprou a criança de 7 anos e foi preso. Condenado a nove anos de prisão, ele passou a cumprir pena em regime semiaberto após pouco mais de quatro anos de reclusão.

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De acordo com Matheus Fernando da Silva Cabral, advogado dos irmãos, a vítima, hoje com 14 anos, recebe acompanhamento psicológico para lidar com o trauma. Mesmo em liberdade condicional, Sandro voltou a perseguir a jovem, rondando a residência da família. O fato motivou os irmãos, que não tiveram os nomes divulgados, a tentarem estabelecer um diálogo com o homem, com o objetivo de cessar as ameaças.

Segundo Cabral, Sandro foi encontrado pelos jovens na rua, enquanto ele realizava serviços de jardinagem. Durante a abordagem, a situação escalou para um discussão verbal e logo para agressões físicas, onde o homem sacou uma faca. Nesse momento, um dos irmãos foi até um canteiro de obras próximo e encontrou uma pedaço de madeira, com o qual passou a agredir Sandro.

Transeuntes que passavam por perto durante a briga não interviram e os jovens eventualmente cessaram as agressões . “Eles estavam naquele estado dissociativo que a pessoa fica quando está movida por uma violenta emoção. Quando realmente passou a raiva, eles viram que não queriam continuar para matar”, explicou o advogado.

Sandro foi levado ao hospital com vida e morreu em decorrência dos ferimentos após vinte dias internado.

Clemência

Os dois irmãos foram presos preventivamente em maio, um mês após as agressões, e denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina por homicídio doloso triplamente qualificado.

A Justiça aceitou a denúncia e ambos se tornaram réus. Durante o julgamento, o Ministério Público defendeu a condenação dos irmãos. Porém, o júri popular acolheu o pedido de clemência da defesa.

Cabral argumenta que a situação poderia ter ocorrido com qualquer pessoa, tendo em visto os riscos à menor de idade e a motivação dos irmãos.

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“Além da clemência, eu dei outras oportunidades para o Conselho de Sentença. Até a lesão corporal seguida de morte, para condenarem os acusados, mas como uma pena reduzida”, afirmou o advogado dos réus. “No entanto, o Conselho de Sentença decidiu realmente dar a clemência e perdoar completamente os acusados, que realmente foram absolvidos no dia e não estão devendo absolutamente mais nada em relação a esse crime”.

Nas redes sociais, a defesa comemorou a absolvição dos irmãos. Ao Ministério Público, cabe recurso à decisão do júri.