Resumo do Dia: veja as notícias sobre o coronavírus no DF

CB Correio Braziliense

Testes voltaram a ser feitos nas UBSs do DF - (foto: Farmaindustria/Divulgação)

Hospitais - No DF, a espera por um leito de UTI pode durar cinco dias: nesta segunda, quinze pacientes aguardavam vagas nas unidades. Para o secretário de Saúde, Francisco Araújo Filho, o DF tem estrutura necessária para lidar com a pandemia e as dificuldades de testagem foram todas superadas. Esta semana, as UBSs do DF voltaram a oferecer testes rápidos. A Secretaria de Saúde recebeu medicamentos para intubação e sedação enviados pelo Ministério da Saúde para abastecer os hospitais do DF.





Casos - O DF teve recorde de mortes pela covid-19 nesta segunda: foram 66 óbitos, maior número desde o início da pandemia. São, até agora, 2.042 mortes, incluindo pessoas de outros estados que foram atendidas em hospitais do DF.

Pesquisa - O Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde da Covid-19 (Coes) da Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta segunda, um boletim com informações sobre as ações do grupo e as dificuldades da doença no DF, que tem "recordes diários de óbitos" e "alta taxa de lotação de leitos".

Volta às aulas - Para o Conselho dos Direitos Humanos do DF, as aulas presenciais deveriam ficar para 2021. O órgão publicou documento no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no qual recomenda à Secretaria de Educação desconsiderar o ano letivo de 2020.

Recuperado - Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do DF, está recuperado da covid-19 e teve alta depois de passar uma semana na UTI. Pelas redes sociais, ele agradeceu à equipe médica pelo empenho.