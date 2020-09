Manifestantes fecham via em Sobradinho após operação da DF Legal

TS Tainá Seixas

Manifestantes fecharam Avenida Contorno em Sobradinho após operação da DF Legal - (crédito: Material cedido ao Correio)

Manifestantes bloquearam trecho da Avenida Contorno, em Sobradinho, no início da tarde desta segunda-feira (21/9). Eles queimaram madeiras na altura da quadra 3/5 e fecharam a pista por cerca de 50 minutos. Protesto ocorreu após ação da DF Legal e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) de desobstrução de área pública.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) precisou intervir para negociar a liberação da via. Às 13h, veículos já circulavam normalmente no local. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência para retirar as madeiras queimadas na pista.

Durante a operação, ocorrida no Parque Ecológico Viva, foram demolidos uma casa de alvenaria em edificação, quatro barracos de madeirite, dois galinheiros de tela e madeira, um canil de tela e alvenaria, três portões, cercas da entrada dos locais, uma cisterna aterrada. Outros dois pontos de energia foram desligados e mais de 100 metros de fiação elétrica foram recolhidos.

De acordo com o Ibram, as casas estavam desocupadas e foram desmontadas mas ainda há construções de alvenaria no parque às quais os fiscais não conseguiram ter acesso nessa operação. O instituto afirma, ainda, que elas serão fiscalizadas em outra ocasião.

Ação faz parte da Operação Pronto Emprego, que visa combater construções e ocupações irregulares no Distrito Federal em um prazo de 72 horas a partir de denúncia feita à secretaria. Também atuaram na ocorrência a Companhia Energética de Brasília (CEB), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e a Secretaria de Ordem Pública e Social.