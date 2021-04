DF registra 1,8 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

DD Darcianne Diogo PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 29/3/21 )

Em 24 horas, o Distrito Federal registrou 1.814 novos casos de covid-19, 623 a mais do que na sexta-feira (2/4). O total de pessoas infectadas chega a 348.687, dos quais 327.863 estão recuperados da doença. Em relação ao número de óbitos, a Secretaria de Saúde (SES-DF) notificou 28 mortes neste sábado (3/4), segundo Boletim Epidemiológico da pasta.

Desde o começo da pandemia, 6.235 pacientes perderam a vida pela covid-19, dos quais 5.713 pessoas residiam no DF, 455 em municípios goianos e 67 em outros estados. Do total de óbitos notificados (28), 12 deles ocorreram neste sábado, e o restante entre 19 de fevereiro e esta sexta-feira. Oito deles apresentavam comorbidades.

Ao analisar as regiões administrativas com o maior número de infecções, Ceilândia continua a ocupar o topo da lista, com um total de 37.723 casos. Em segundo lugar, aparece o Plano Piloto (33.389) e Taguatinga (28.008).

Médias móveis

A média móvel de mortes chegou a 74 no Distrito federal. Em comparação com os últimos 14 dias, o aumento é de 101%. Mesmo sem bater recorde, a média móvel de casos segue alta: 1.390, redução de 16,8% no mesmo período. Na sexta-feira, a mesma taxa ficou em 1.364, demonstrando uma leve queda no número.