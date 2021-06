EH Edis Henrique Peres

o CB.Poder entrevista o deputado Rodrigo Delmasso - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A publicação do crescimento de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no primeiro trimestre de 2021 em relação a 2020, divulgado nesta terça-feira (1º/6) pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), foi recebida como sinal de um próximo semestre mais positivo para o país. No Distrito Federal, o foco da Câmara Legislativa do DF (CLDF) é votar, neste mês, o pacote econômico encaminhado pelo governo do GDF, chamado Pró-Economia 1. A prioridade dos parlamentares é avançar na votação do pacote que pretende diminuir o desemprego e trazer medidas de isenção de impostos e prorrogação de pagamentos para os comerciantes.



Com a expectativa do pacote econômico e a publicação do PIB em crescimento, a avaliação do deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos) é que o segundo semestre de 2021 será também positivo para a economia da capital. “Acredito que o DF vai ter uma retomada rápida até porque o setor produtivo tem sido muito parceiro e a sociedade em geral tem se reinventado. E com essas medidas que a CLDF vai aprovar, acredito que o segundo semestre vai ser muito melhor que o primeiro”, destaca.



Delmasso foi o entrevistado por Alexandre de Paula no CB Poder desta terça-feira (1º/6) — uma parceira do Correio Braziliense com a TV Brasília. No entanto, o parlamentar ressalta que é necessário a população buscar a vacinação e seguir as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. “Só vamos vencer a pandemia com a vacina. Por isso, independente da marca do imunizante, sabemos que a vacina protege e impede que a pessoa fique internada. Por isso precisamos dessa colaboração”, afirma.





O distrital aproveitou para comentar sobre a discussão ideológica gerada pela imunização contra a covid-19. “Eu defendo muito a ciência e acho que a ciência está acima do viés ideológico, seja ele de direita ou de esquerda. Claro que existem cientistas de todos os espectros políticos, mas o resultado da ciência é algo direto, como um mais um ser igual a dois, não se discute isso”.



Comércio



Sobre as parcerias internacionais do Brasil com outros países, Delmasso frisou que a capital federal pode se beneficiar muito de uma parceria estrangeira forte. “Eu não concordo com a ideologia do governo chinês, mas precisamos tirar as ideologias, porque os chineses são os principais parceiros comerciais que o Brasil tem. E precisamos entender que fortalecer os laços econômicos é essencial”, pontua.



Para o deputado, contudo, o Brasil não pode se esquecer de abrir espaço para nossos investimentos. “Só teremos um grande crescimento com esse investimento internacional. E os chineses querem investir no Brasil. Mas claro, também precisamos abrir espaço para outros países investirem. E o DF tem muito a se beneficiar, porque temos 146 embaixadas aqui”.



O parlamentar frisou que, para atrair investimentos para a capital do país, o governo deve investir em infraestrutura e fornecer uma boa proposta de incentivo fiscal. “Estamos no centro do país, temos um clima extremamente agradável e o maior PIB do Brasil. Esses três fatores atraem muitos investidores, basta uma ação eficaz do governo”, finaliza.