PM Pedro Marra

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, em flagrante, na terça-feira (15/6), um homem acusado de cometer furtos em comércios de Sobradinho 2. Investigadores da 35ª Delegacia de Polícia, da região, apontam que o indivíduo era usuário de crack, tem antecedentes criminais e aproveitava-se do horário da madrugada para arrombar e furtar lojas da cidade.

Durante as investigações e com o auxílio de câmeras de segurança, policiais identificaram o homem quando furtou um salão de cabeleireiro no último dia 3 de junho. Segundo "(Ele) voltou a cometer um novo furto contra o mesmo estabelecimento comercial, desta vez acompanhado por uma comparsa do sexo feminino", afirma o delegado-chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.

Após arrombarem a loja, os suspeitos pegaram diversos objetos e instrumentos de trabalho das vítimas. De acordo com os investigadores, o proprietário da loja teve um prejuízo de aproximadamente R$ 5 mil.

Confira um vídeo da ação dos suspeitos:

Com a prisão do criminoso, outros furtos em comércio foram solucionados. O mesmo já respondeu recentemente por tentativa de homicídio, porte de arma e furtos, dentre outros crimes.