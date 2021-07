Mulher morre atropelada em faixa de pedestre em Taguatinga

MR Mariane Rodrigues

Há suspeite de que rachas estivessem ocorrendo no local - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)

Na madrugada desta sexta-feira (2/7) uma mulher morreu atropelada em Taguatinga enquanto atravessava uma faixa de pedestres. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e as informações passadas ao CBMDF são de que veículos disputavam racha no local.

Ao ser socorrida, a vítima, Sheila Almeida de Mendonça de Jesus, 42 anos, já estava sem vida, deitada de barriga para baixo.

O autor do atropelamento fugiu e não foi identificado. A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), investiga o caso.