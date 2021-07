RM Rafaela Martins

(crédito: Pixabay)

Uma jovem de 18 anos foi vítima de disparo de arma de fogo, na noite deste domingo (18/7), em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) a identificou como Kessily Cristina. O atendimento ocorreu na casa 39 do conjunto I, na primeira etapa do Condomínio Porto Rico, por volta de 22h11.

De acordo com a corporação, a pessoa que solicitou atendimento informou que havia dois feridos. Porém, os militares encontraram apenas a moça, que levou um tiro na perna esquerda. Ela foi atendida e transportada pelo CBMDF ao Hospital Regional do Gama (HRG) consciente, orientada e estável.

Segundo relatos de testemunhas, outra vítima teria sido transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O local do disparo ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) como tentativa de homicídio.