Segunda dose da Pfizer será aplicada a partir de segunda-feira

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) anunciou, neste sábado (31/7), que as pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech devem retornar aos pontos de vacinação a partir desta segunda-feira (2/8), conforme prevê o cartão de vacinação. A pasta esclarece que ainda não fez a antecipação da segunda dose da Pfizer. Serão 26 unidades à disposição.

Os primeiros lotes da vacina estadunidense destinados ao DF foram recebidos em 3 de maio deste ano. Dado o intervalo de até 90 dias, a vacinação se inicia no mês de agosto. Naquela fase da campanha de vacinação, o imunizante da Pfizer foi destinada ao grupo de comorbidades. Posteriormente, algumas vacinas atenderam o grupo acima dos 57 anos.

Nos mesmos locais, serão vacinadas as gestantes e puérperas, tanto para a primeira dose como para segunda aplicação do imunizante, da mesma forma, sem agendamento. A última aplicação da vacina da Pfizer e a D2 para gestantes e puérperas vai estar disponível nos locais a seguir:

Postos de vacinação



Região Central

UBS 1 da Asa Sul (para pedestre)

UBS 2 da Asa Norte (para pedestre)

UBS 2 do Cruzeiro (para pedestre)

Região Centro-Sul

UBS 1 do Guará (para pedestre)

UBS 1 do Núcleo Bandeirante (para pedestre)

ubs 1 do Riacho Fundo 2 (para pedestre)

Região Norte

Centro Olímpico de Planaltina (para pedestre)

UBS 1 de Sobradinho (para pedestre e drive-thru)

UBS 5 de Planaltina (para pedestre e drive-thru)

Regional de Ensino de Sobradinho 2 (para pedestre e drive-thru)

Região Leste

UBS 1 do Paranoá (para pedestre)

Ginásio Poliesportivo de São Sebastião (para pedestre)

Bartolomeu - São Sebastião (para pedestre)

Região Oeste

UBS 1 de Brazlândia (para pedestre)

UBS 3 de Ceilândia (para pedestre)

UBS 17 de Ceilândia (para pedestre)

Região Sudoeste

UBS 3 de Taguatinga (para pedestre)

UBS 6 de Taguatinga (para pedestre)

UBS 12 de Samambaia (para pedestre)

UBS 4 de Samambaia (para pedestre)

UBS 2 de Recanto das Emas (para pedestre)

Região Sul

UBS 1 do Gama (para pedestre)

UBS 3 do Gama (para pedestre)

UBS 5 do Gama (para pedestre)

UBS 1 de Santa Maria (para pedestre)

UBS 2 de Santa Maria (para pedestre)

Com informações da Secretaria de Saúde do DF