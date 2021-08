PCDF prende dupla suspeita de roubo em joalheria no Sudoeste

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem e uma mulher, suspeitos de um roubo em joalheria no Sudoeste em 28 de maio, foram presos na manhã desta terça-feira (3/8). Os acusados foram presos em suas residências nas cidades de Valparaíso de Goiás e na Cidade Ocidental. Um terceiro envolvido foi preso em flagrante com um quilo de cocaína e porções de maconha.

De acordo com Delegacia de Repressão a Furtos (DRF) e com a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), à época do crime, dois homens e uma mulher, com o porte de uma arma de fogo, ameaçaram e violentaram vítimas na joalheria. Semijóias, avaliadas em cerca de R$4 mil, foram furtadas.

De acordo com a corporação, os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança que confirmaram que pelo menos três pessoas participaram da ação criminosa, sendo dois homens e uma mulher. Porém, o registro da ação dos criminosos foi feito apenas pelas câmeras do condomínio, onde fica a joalheria.

Para praticar o assalto, os criminosos utilizaram um veículo Hyundai, HB/20, sedan, última versão, de cor branca. O mandado de busca e apreensão foi feito para o homem que utilizava máscara, trajes e mochila de cor preta, durante o assalto, e a mulher de vermelho que aparecem nas imagens do crime. De acordo com a PCDF, eles são um casal com vínculos afetivos.

O terceiro suspeito ainda não foi identificado e trata-se do indivíduo de máscara e tênis vermelhos, calça jeans e camisa de manga longa, que aparece nas imagens do roubo. Segundo apurado pela corporação, os dois presos possuem registros policiais pela suposta prática de crimes.

As investigações devem continuar, com a finalidade de identificar e prender o terceiro autor do roubo. A PCDF reforça que qualquer informação sobre sua identidade e paradeiro deve ser repassada por meio do Disque-Denúncia (197) e canais on-line em nossa página oficial: www.pcdf.df.gov.br. O sigilo da informação é absoluto.

Com informações da PCDF