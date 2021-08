Casa Core: feira de adoção de animais será neste fim de semana

JM Jonatas Martins*

A Casa Core é uma organização com o intuito de levar mais afeto para a casa das pessoas por meio da adoção de cães, gatos e até de plantas. Eles buscam demonstrar a importância dos animais com eventos locais focados no mercado pet. A primeira feira do grupo será realizada nesta fim de semana (7 e 8 de agosto) e contará com produtos e serviços importantes tanto para os bichos quanto para os donos.

O evento vai ocorrer ao lado do estacionamento 10 do Parque da Cidade, das 9h às 17h, com entrada franca. A organizadora Márcia Mendonça explica que a feira servirá para celebrar e explorar o amor que os animais levam para nosso lar.

Ela conta que a ideia de incorporar as plantas nesse grupo veio porque elas também trazem vida, leveza e alegria. "Elas são consideradas hoje os novos pets. Então, a gente engloba todos os pets de animais que já são conhecidos mais as plantas com essa vida e alegria que elas trazem", afirma.

O encontro terá expositores de roupinhas, laços, bandanas, caminhas, móveis, comidas naturais, ração e até clínica odontológica animal. Além disso, haverá também abrigos de animais com pets para adoção responsável, um grupo de amantes de gatos e um encontro para troca de mudas de plantas.

Márcia Mendonça comenta que a primeira edição serve para que as pessoas possam se identificar e sentir "o amor que a gente quer levar inclusive nos pets de adoção e nas plantinhas”.

A expectativa é levar a feira para as demais regiões de Brasília. “A próxima será em Águas Claras. Na sequência, provavelmente, Jardim Botânico”, conta a organizadora. Ela declara que pretende-se levar o evento "para outras populações que ainda não tenham esse entendimento para que elas possam ter também".

Confira alguns expositores que estarão presentes na feira

Mundo Pluto – Artigos para pets

OdontoZoo – Odontologia animal

Pet Inbox – Comida natural para pets

Anfood – Alimentação pet

Aflorar de Gaia - Biojoias

Desapet Brechó - Desapegos moda pet

Thaísa Larranhagas – Macramê arte em fios

JanPets – Moda animal

Comepet - Petiscos animais

Hera Geléias - Geléias artesanais

Florista Azul - Arranjos de flores

Bernardo Ouro Preto - Jóias em madeira reutilizada

Suculentas da Marie - Suculentas e camas para pets

