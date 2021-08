Corpo de Bombeiros atende a duas vítimas de acidentes no Plano Piloto

PM Pedro Marra

Engavetamento entre três carros deixa um vítima no Eixo Monumental - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A colisão entre três carros, no fim da tarde dessa quarta-feira (11/8), na via N1 do Eixo Monumental – sentido a antiga Rodoferroviária – deixou uma vítima após engavetamento, uma mulher de 44 anos. Ao apresentar dor torácica e lombar, foi encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) consciente e orientada. Ela era condutora do veículo do meio.

Segundo o tenente Machado, oficial de informação pública do CBMDF, o acidente gerou engarrafamento no local, com fechamento da via exclusiva para ônibus e apenas duas faixas da esquerda liberadas para circulação de veículos.

Na L2 Norte, ao lado do Hospital Universitário de Brasília (HUB), um ônibus atropelou um jovem de 22 anos, identificado como Filipe de Oliveira, por volta das 15h30 dessa quarta-feira. De acordo com populares, o rapaz atravessou a pista em direção ao ponto de ônibus, momento que entrou na frente do veículo.

O homem sofreu escoriações pelo corpo e foi transportado para o Hospital de Base, consciente e orientado. Para essa ocorrência, o Corpo de Bombeiros fez atendimento com três viaturas e 14 militares. Logo em seguida, a Polícia Militar (PMDF) assumiu a ocorrência.