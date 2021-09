Idosa morre após ser atropelada em faixa de pedestres no Guará

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Samu)

Uma idosa de 77 anos morreu na noite desta terça-feira (7/9) após ser atropelada enquanto atravessava a rua em uma faixa de pedestres do Guará. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu na EPTG, na faixa exclusiva, em frente à Igreja de Cristo, no sentido Brasília, por volta das 20h.

Josefina Pereira foi atropelada por um Volkswagen Gol de cor prata, conduzido por um homem de 33 anos identificado apenas como Maiky, que permaneceu no local do acidente. O motorista não se feriu. Os bombeiros, que atenderam à ocorrência com duas viaturas e oito militares, não souberam informar se o homem passou por teste de alcoolemia.

Chegando ao local, o socorro encontrou a idosa com ferimentos graves e em parada cardiorrespiratória. Apesar da tentativa de reanimação da vítima, por 20 minutos, pelas equipes do CBMDF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não foi possível reverter o quadro.

O local do acidente ficou aos cuidados Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) e a Polícia Civil do DF foi acionada.