Ibaneis assina obra de corredor para ônibus no Setor Policial Militar

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Edis Henrique Peres/CB/DA Press )

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, na manhã desta terça-feira (26/10), o começo das obra do corredor exclusivo de ônibus do Setor Policial Militar. De acordo com o governador, o objetivo é trazer melhorias no transporte urbano do DF.

"É um conjunto de obras que vem sendo realizadas e esperamos que ao fim tenhamos um grande setor de transporte com muita facilidade, dando mais qualidade de vida às pessoas que trabalham nessa região e que utilizam o transporte público", destacou.

As obras fazem parte do Corredor Eixo Oeste, que terá duas faixas exclusivas para ônibus. O secretário de obras, Luciano Carvalho de Oliveira, explica que "as faixas partirão do entroncamento com a EPTG até interligar nos dois viadutos que estamos construindo na Via Policial Militar e interligando com o terminal Asa Sul. Com isso estamos dando forma ao nosso corredor de ônibus, que vai encaixar com a EPTG e ir para a Asa Sul".

Além do corredor exclusivo de ônibus, haverá obras de drenagem. "O setor comercial sofre com a questão de drenagem. Essa obra vai resolver parcialmente esse problema com drenagem", detalhou

No fim da rua 3 da Vila Telebrasília, o GDF irá construir uma bacia para a captação da drenagem de água. “A escavação será de 108 metros cúbicos, um volume significativo. O lançamento dessa água será destinado ao Ribeirão Riacho Fundo”, explicou.

Projeto da Secretaria de Obras para corredor excluviso para ônibus no Setor Policial Militar (foto: SODF/Divulgação)

Refis

Durante a cerimônia, o governador Ibaneis também comentou sobre o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que será apresentado à Câmara Legislativa do DF nos próximos dias. “O Refis vinha com a ideia de pegar os débitos do passado e transformar em um grande projeto. No entanto, tivemos um seriíssimo problema que foi a pandemia, que deixou os empresários sem conseguir aderir ao Refis e endividados”, destacou.

Ibaneis salientou que, durante 2020 e 2021, o governo busca atrair os empresários para o Refis. “Buscamos dar condições para que eles voltem a contratar. O mais importante para a gente é justamente a geração de emprego e renda, por isso estamos abrindo mão de alguns tributos para fomentar o empresariado do DF”, finalizou.