Agências do Trabalhador oferecem 334 vagas de emprego nesta quinta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 334 vagas abertas para esta quinta-feira (4/11). A maioria é para o posto de auxiliar de linha de produção, que oferece 54 oportunidades. Para concorrer, não é necessário ter experiência no cargo. Além disso, a maior parte deles exige nível médio de escolaridade. O salário é de R$ 1.250 mais benefícios.

Outras 13 vagas são para auxiliares de cozinha, de limpeza (exclusivas para pessoas com deficiência), de manutenção predial, de marceneiro, de saúde bucal e para técnico de refrigeração. As remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Mais quatro carreiras oferecem grande número de vagas: há 46 para operadores de caixa; 40 para açougueiros; 30 para garçons; e 20 para corretores de imóveis. Nessas áreas, os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.530, mais benefícios.

A profissão com melhor salário do dia é a de mestre de obras. Há apenas uma vaga, e o contratado receberá R$ 3.250 por mês, além de benefícios. Nesse caso, apesar de não haver exigência de escolaridade, é preciso experiência para se candidatar.

Acompanhamento



Mesmo que o interessado não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar automaticamente as informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo cadastrado.

Para se inscrever, o trabalhador pode comparecer a uma das 14 agências do Distrito Federal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. Empregadores que desejam buscar profissionais também podem usar os serviços das unidades de atendimento para selecionar os interessados.

Também é possível aos donos de empresas usar os espaços físicos das Agências do Trabalhador para seleção dos candidatos. A Secretaria de Trabalho disponibiliza um telefone para atendimento em caso de dúvidas sobre qualquer um dos serviços prestados pela pasta: 61 992-091-135.