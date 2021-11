CNH-e agora pode ser emitida pelo aplicativo Detran Digital

CB Correio Braziliense

(crédito: Jose Cruz/Agencia Brasil)

A partir de agora, condutores poderão emitir a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) pelo aplicativo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o Detran Digital. Antes, o documento só era disponibilizado por meio do aplicativo Carteira Digital, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o que acabava gerando confusão para os condutores registrados no Distrito Federal que buscavam o serviço no aplicativo da autarquia. “Nós buscamos essa parceria com a Senatran para facilitar a vida do nosso usuário, que agora emite todos os documentos digitais em uma mesma ferramenta”, explica o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia.

De acordo com dados do Detran, apenas neste ano, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) pelo aplicativo já ultrapassou a marca de um milhão. Até a última segunda-feira (22/11), foram emitidos 1.089.913 documentos. Nos últimos três meses, a quantidade de CRLV-e e ATPV-e emitidos pelas plataformas digitais também foi significativa, ultrapassando a marca de meio milhão de documentos. Segundo o levantamento mais recente da pasta, de setembro até agora, 541.171 documentos de CRLV-e e 33.710 ATPV-e foram emitidos pelas plataformas digitais do Detran-DF.

Os serviços mais usados nas plataformas digitais da autarquia no mês de outubro foram consultas a débitos de veículos e a habilitação, que ultrapassaram a marca de três milhões, assim discriminados:

>> Consulta a débitos de veículo pelo Portal de Serviços: 1.053.992

>> Consulta a habilitação pelo App: 1.005.714

>> Consulta a habilitação pelo Portal de Serviços: 692.971

>> Consulta a débitos de veículos pelo App: 342.585

Por causa da pandemia, os serviços foram obrigados a migrar para a esfera digital e os órgão tiveram que se adequar. O aplicativo Detran Digital foi lançado em agosto de 2020 e há 700 mil usuários utilizando regularmente os serviços disponibilizados. Para orientar a população acerca do uso das novas ferramentas digitais, o Detran-DF tem realizado publicações diárias nas mídias sociais e disponibilizou, no site da autarquia, um passo a passo sobre como fazer o download do aplicativo do Detran-DF.