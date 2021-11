PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O sol entre nuvens presente no início desta manhã pode enganar quem pensa que o feriado do Dia do Evangélico será quente e de céu aberto. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com possibilidade de trovoadas. A temperatura varia de 15ºC a 29ºC, com vento de fraco a moderado, mas com chances de rajadas.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, a umidade relativa do ar fica entre 50% e 95% durante o dia, com o céu nublado na maior parte do tempo. “A gente está com algumas aberturas de sol agora de manhã, mas já tem alguma instabilidade, pois estamos em 5/8 do DF nublado com chances para pancadas de chuva”, explica.

Olívio destaca que para os próximos dias o tempo deve ser semelhante, pois a partir desta quarta-feira (1º/12), começa se formar a Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zacas). “Fica o tempo fechado com chuva, em que os alertas são os de sempre, como chamar a atenção para raios, por exemplo”, esclarece.

Às 11h de segunda-feira (29/11), o Inmet também emitiu alerta amarelo para o DF, válido até as 11h desta terça-feira (30/11). A chuva deve ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Por enquanto, o perigo é potencial com as chuvas intensas.

Até a manhã desta terça, duas estações meteorológicas do Inmet ultrapassaram o volume médio de chuva esperado para novembro, que é de 226,9mm. No Sudoeste, o número está em 349,8mm. Em Brazlândia, choveu 336,2mm. “Deu 44mm de chuva em 1 hora em Brazlândia”, informa o meteorologista Olívio Bahia.

Por volta das 22h30 dessa segunda-feira, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) alertou para a abertura de 20 cm nas comportas da Barragem do Paranoá. “Evitem as margens do rio Paranoá abaixo da Barragem. Em caso risco ligue 199”, informou a pasta.