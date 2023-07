Enteado e dono de chácara onde PM morto foi achado sumiu há três dias

D Darcianne Diogo

Jacob saiu de casa em um carro ainda não identificado junto a outra pessoa. Até o momento, sabe-se que o veículo era clonado. - (crédito: Arquivo pessoal)

O proprietário da chácara onde Jacob Vieira da Silva, 62 anos, foi encontrado morto, está sumido há pelo menos três dias. Bruno Oliveira Ramos é filho de criação do policial militar aposentado. Não há a informação se ele é investigado ou não pela Polícia Civil (PCDF).

Conforme o Correio revelou em primeira mão, antes de ser assassinado, Jacob emprestou uma quantia de quase R$ 1 milhão a uma pessoa que conhecia há cerca de três meses. Durante o período em que o policial ficou desaparecido, de segunda-feira passada (10/7) até essa terça-feira (18/7), Bruno chegou a auxiliar nas buscas. Em um dos momentos, disse que sairia para dar uma volta para encontrar o pai, mas sumiu e não deu mais notícias.

Jacob era um dos sócios da Cooperativa de Transportes de Cidade Ocidental (Cooptrocid-GO) e, no dia em que desapareceu, teria duas vistorias agendadas em Planaltina de Goiás. No entanto, os carros teriam sido levados para a Cidade Ocidental. Segundo familiares, as vistorias foram uma armadilha para atrair o PM.

A filha Catiane Silva, 32, relembra que, dias antes de sumir, notou o pai estressado, algo que não era comum. "Ele estava estressado nos últimos dias. Percebi isso pelo tom de voz dele e tem a questão da quantia que ele emprestou para uma pessoa. Não sabemos a troco de que e para que. Mas ele não era agiota", afirma.

Corpo

O corpo de Jacob foi encontrado oito dias depois de uma intensa busca por parte da polícia e família. O PM desapareceu na tarde de 10 de julho, ao entrar em um Ford Ka branco. O servidor estava em casa, em Santa Maria, junto à mulher, quando recebeu uma ligação misteriosa, de acordo com o relato da esposa. Pelo telefone, Jacob teria dito: “Estou saindo aí fora”. Depois disso, pegou a arma, colocou na cintura e saiu da residência.

Imagens de câmeras de segurança colhidas pelos investigadores da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) mostraram Jacob entrando no carro. A placa do veículo teria sido clonada, de acordo com a apuração policial.

Na noite de segunda-feira (17/7), policiais receberam uma denúncia informando sobre um suposto corpo dentro de um poço na chácara de Bruno, na Cidade Ocidental. Policiais civis, militares e bombeiros estiveram no local, mas devido à profundidade da cisterna, decidiram retomar as buscas na terça-feira (18/7).

O cadáver estava envolto com fita durex e preso a um pedaço de concreto. O laudo do IML apontou a forma violenta como Jacob apresentava ferimentos. Segundo o documento, ele sofreu traumatismo craniano encefálico e foi vítima de um instrumento perfuro contundente e estrangulamento.

Bruno é casado e pai de dois filhos. Nas eleições de 2020, tentou uma vaga como vereador pelo Podemos e ganhou 225 votos. Ele pretendia concorrer ao cargo novamente.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.