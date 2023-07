Sogro de Ibaneis sofre golpe de homem acusado de ser mentor de assassinato

PG Pablo Giovanni

28/04/2022. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cidades. Governador Ibaneis Rocha na cerimônia de inauguração da Escola Classe 52 de Taguatinga Norte. Na foto, a primeira-dama Mayara Rocha. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

O pai da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, foi vítima do golpe do Pix. O homem se passou pela esposa do governador Ibaneis Rocha (MDB) e pediu dinheiro para o pai dela, que depositou R$ 1,8 mil na conta do golpista. O homem que recebeu o valor é Gabriel Henrique Medrado Gomes, que é acusado de ser mentor de um assassinato violento de um mototaxista, em 2019.

O golpe foi revelado por Mayara, quando a mesma relatou que foi vítima de um furto dentro de um restaurante renomado do centro de Barcelona, na Espanha. No vídeo, a primeira-dama conta que pessoas estavam usando o nome dela de forma criminosa, e que não foi a primeira vez. “Infelizmente, eu não consigo nem explicar isso, mas o meu pai caiu nessa cena ridícula, sendo que já tentaram aplicar esse golpe outra vez, e ele não caiu. Mas, dessa vez, ele caiu”, explicou.

“Ele tentou me ligar para confirmar as informações que o meliante estava se passando por mim, e eu estava no voo (retornando ao DF). Como o meu telefone estava desligado o tempo todo, ele acreditou, e fez a transferência. Então, não caiam”, alertou. “Se pedirem dinheiro em meu nome, confirmem comigo, e assim as demais pessoas. Você, mamãe, papai, que é idoso ou idosa, não caiam nesse tipo de golpe. Confirma com seu filho, filha, seus parentes. Já deu de cair nesse tipo de golpe”, concluiu.

Todos esses dois casos ocorreram enquanto ela, Ibaneis e os filhos do casal aproveitavam férias na Europa. Veja o vídeo.

Perfil do criminoso

Gabriel é conhecido da polícia e da Justiça. Em 1° de novembro de 2019, ele foi mentor de um assassinato de um mototaxista, em Aparecida de Goiânia. Conforme consta no boletim de ocorrência, Gabriel e um comparsa, identificado como Wadson Almeida, o “Pitoco”, estavam em uma bicicleta, e abordaram um mototaxista e o garupa, com uma arma de fogo, e teriam exigido que a vítima desligasse a moto e entregasse a chave.

A vítima, identificada como Virgílio de Souza Lima, entrou em luta corporal com Gabriel. Pitoco, então, disparou contra a vítima, na região da cabeça, que morreu no local. Após o crime, ambos fugiram, levando apenas o aparelho celular da vítima. O inquérito policial, inicialmente, foi fechado, indiciando apenas Gabriel por latrocínio. O motivo teria sido porque a única testemunha, o garupa, teria identificado apenas o homem que teria efetuado o golpe do Pix no sogro de Ibaneis.

À polícia, a filha de Virgílio afirmou que o pai teria saído de casa naquele dia para adquirir uma moto, e que Gabriel foi quem induziu a vítima a crer que estaria se dirigindo ao local para comprar o veículo. Gabriel, posteriormente ao fechamento do inquérito, foi ouvido e disse que quem matou foi Pitoco. Mesmo assim, ambos foram indiciados por latrocínio.

Ambos não foram condenados e respondem o caso em liberdade. O Correio não conseguiu localizar Gabriel, tampouco a defesa do acusado.