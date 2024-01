Devido aos eventos que marcam um ano dos atos antidemocráticos às sedes dos Três Poderes, em Brasília, o trânsito na Esplanada dos Ministérios foi parcialmente fechado na N1, da L4 até a Avenida das Bandeiras, nesta segunda-feira (8/1). Na Praça dos Três Poderes, foram colocados bloqueios policiais e não havia movimentação de manifestantes.

Apesar do baixo movimento, o ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Cappelli, e o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, faziam a vistoria das barreiras de segurança.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), o fechamento pode ser reavaliado e modificado, segundo as circunstâncias do dia e do evento, conforme avaliação das forças de segurança. A pasta orienta que os motoristas que forem acessar a área da Esplanada dos Ministérios optem pelas vias N2 e S2.



























Eventos pró-democraria marcarão o primeiro ano da tentativa de golpe de Estado, ocorrida em 8 de janeiro. Nesta manhã, os monumentos depredados em 2023 ganharam uma grande réplica da Constituição Federal em suas entradas.

Segurança reforçada



Na última quinta-feira (4/1), o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) assinaram o Protocolo de Ações Integradas (PAI), documento que planeja e define a atuação dos órgãos de segurança pública para este 8 de janeiro.

O PAI foi elaborado com a ajuda de chefes da segurança do Legislativo e Judiciário federais. As medidas incluem o reforço do policiamento na Esplanada dos Ministérios, com 250 homens da Força Nacional de prontidão na área do Palácio do Planalto. Às 15h, será realizada uma sessão solene em celebração da democracia no plenário do Senado Federal.