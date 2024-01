Jogadores de Pokémon GO arrecadaram mais de 3 toneladas de alimentos em 2023

O projeto de Pokémon Go, conhecida como PGO BSBS, é uma iniciativa com âmbito social que começou em 2019, em Brasília. No ano de 2023, o projeto arrecadou mais de 3 toneladas de alimentos não perecíveis. Essas doações foram destinadas para o Projeto Pobres e Pequeninos, localizado em Águas Lindas, uma organização que presta ajuda a mães e crianças em situação de vulnerabilidade.



Umas das organizadoras do projeto, Jéssica Simões conta é a ação e sobre o comprometimento dos treinadores em contribuir para o bem-estar da sociedade. “Essa iniciativa com um âmbito mais social começou em 2019, de lá para cá a gente fez diversos eventos beneficentes. Com a pandemia tudo parou e voltamos oficialmente em março de 2022 com a missão de construir novamente a comunidade em Brasília e conseguimos. 2023 foi incrível e fechar o ano batendo essas 3 toneladas foi ainda melhor”, diz.



Além disso, ela conta sobre a missão de juntar pessoas em um jogo para uma causa nobre. “Nessa trajetória, nós ajudamos diversas instituições no DF, mas em 2023 foi somente uma que é o Projeto pobres e pequeninos que receberam toda a doação, e costumamos dizer que estamos sempre tentando tornar o mundo melhor, um Pokémon e uma doação por mês, acreditamos que aos poucos vamos conseguindo”, ressalta.



O evento é marcado por meio das redes sociais e os encontros são realizados no Parque da Cidade. “Nossos eventos são atrelados às datas oficiais do jogo do Dia Comunitário, então basicamente marcamos o evento, divulgamos nas nossas redes sociais, e no dia vamos com a estrutura para receber o pessoal. Sempre nos encontramos no Parque da Cidade, que além de ser um dos locais de referência para jogar Pokémon Go, temos o apoio da Administração do parque com autorizações", destaca.



