Mãe e filho ficam feridos após caminhão tombar na BR-080, em Brazlândia

Um caminhão que carregava toras de eucalipto tombou na BR-080, por volta das 23h de terça-feira (9/1), na região de Brazlândia, sentido Padre Bernardo (GO). Pelas imagens feita pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) é possível ver que o caminhão branco modelo Scania R124 ficou apoiado sobre a própria lateral na com a maior parte da carroceria no acostamento da rodovia. Apenas a longarina (chassis) e as rodas invadiram a faixa de rolamento.

O condutor, um homem de 28 anos, que perdeu o controle da direção, foi encontrado pelos socorristas perambulando pela cena do acidente. Auxiliado por populares quando tentava abandonar a boleia, logo foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Ele apresentava um corte na região da mandíbula e um galo na testa. Ele também se queixava de dores no tornozelo. Estava consciente, orientado e estável.





A passageira, de 58 anos, e mãe do condutor, foi atendida e transportada pelos bombeiros ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), apresentando um ferimento corto-contuso (incisão com pancada) na região do pé, estava consciente, orientada e estável.