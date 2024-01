Justiça manda soltar tia que agrediu sobrinhos que passavam férias no DF

A Justiça do Distrito Federal concedeu liberdade provisória à tia das três crianças resgatadas, na noite de segunda-feira (15/1), vítimas de maus-tratos. O caso ocorreu em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a menina, de 7 anos, e dois meninos, de 9 anos cada, passavam as férias na casa dos tios, mas estavam sendo agredidos — foi constatado hematomas no corpo das três crianças. Na decisão da juíza Monike de Araujo Cardoso, a tia, identificada como Raene Bispo, 27, não poderá se aproximar dos sobrinhos, além de não poder manter contato com eles. O tio, que também é apontado pelas crianças como agressor, está foragido.

O Conselho Tutelar de Valparaíso de Goiás soube do caso após uma denúncia anônima, que dizia que, dentro da residência, no Residencial Santa Maria, as crianças estavam sendo agredidas. No local, as crianças relatam que o tio batia nas crianças e a tia se omitia. Na delegacia, no entanto, a tia assumiu a autoria das agressões.

Os três jovens passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML) e os pais deles, que moram em Buritis, em Minas Gerais, foram comunicados e socorreram os filhos. De acordo com o jornal Estado de Minas, as três crianças vão ser ouvidas, nesta quarta-feira (17/1), no Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Buritis, para relatar o que aconteceu dentro da residência.

A reportagem tenta contato com a defesa dos tios.

O caso

